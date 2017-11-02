В Прикамье судебные приставы заказали банкет, чтобы поймать должницу
Женщина взяла в долг более 850 тысяч рублей.
Женщина взяла в долг более 850 тысяч рублей.
В Чусовом местные судебные приставы «организовали» банкет, чтобы найти должницу.
Как рассказали
После того, как приставы установили, что должница не проживает по адресу, указанному в исполнительном документе, её объявили в розыск. В итоге удалось выяснить, что неплательщица работает администратором в одном из кафе Чусового. Приехав на место её работы, пристав узнал, что кафе работает только во время обслуживания мероприятий. Тогда сотрудник УФССП позвонил администратору и под видом клиента договорился о встрече с должницей.
К удивлению женщины, на встречу пришёл не заказчик, а пристав, который взял с неё объяснение о причине неуплаты долга и узнал реальный адрес проживания. После чего должница договорилась со своей взыскательницей о порядке и графике выплаты денег.