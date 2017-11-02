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13:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье судебные приставы заказали банкет, чтобы поймать должницу

Женщина взяла в долг более 850 тысяч рублей.

В Чусовом местные судебные приставы «организовали» банкет, чтобы найти должницу.

Как рассказали пресс-службе УФССП по Пермскому краю, 50-летняя жительница Чусового взяла у знакомой в долг более 850 тысяч рублей. Однако эти деньги ей не вернула. Взыскательница обратилась к судебным приставам.

После того, как приставы установили, что должница не проживает по адресу, указанному в исполнительном документе, её объявили в розыск. В итоге удалось выяснить, что неплательщица работает администратором в одном из кафе Чусового. Приехав на место её работы, пристав узнал, что кафе работает только во время обслуживания мероприятий. Тогда сотрудник УФССП позвонил администратору и под видом клиента договорился о встрече с должницей.

К удивлению женщины, на встречу пришёл не заказчик, а пристав, который взял с неё объяснение о причине неуплаты долга и узнал реальный адрес проживания. После чего должница договорилась со своей взыскательницей о порядке и графике выплаты денег.

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