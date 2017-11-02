В Прикамье судебные приставы заказали банкет, чтобы поймать должницу

В Чусовом местные судебные приставы «организовали» банкет, чтобы найти должницу.

Как рассказали пресс-службе УФССП по Пермскому краю, 50-летняя жительница Чусового взяла у знакомой в долг более 850 тысяч рублей. Однако эти деньги ей не вернула. Взыскательница обратилась к судебным приставам.

После того, как приставы установили, что должница не проживает по адресу, указанному в исполнительном документе, её объявили в розыск. В итоге удалось выяснить, что неплательщица работает администратором в одном из кафе Чусового. Приехав на место её работы, пристав узнал, что кафе работает только во время обслуживания мероприятий. Тогда сотрудник УФССП позвонил администратору и под видом клиента договорился о встрече с должницей.