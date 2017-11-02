В Омской крепости в День единства проведут первые бесплатные экскурсии
Об этом сообщил первый заместитель директора департамента культуры города Олег Федоренко.
Об этом сообщил первый заместитель директора департамента культуры города Олег Федоренко.
Сегодня, 2 ноября, первый заместитель директора департамента культуры Омской области Олег Федоренко рассказал о первых мероприятиях в Омской крепости. По его словам, после реставрации там пройдут первые бесплатные экскурсии в День народного единства, 4 ноября.
— У Тобольских ворот собираемся с 11:30. Нас встречают стрельцы, красивые. В 12:00 будет заряжена пушка со стрельцами, и делает полуденный залп, как в
Между тем в здании инженерной мастерской появится экспозиция о первой и второй омских крепостях, в арсенальной будут работать ремесленники, стеклодув Юрий Чеглаков и мастер деревянной игрушки Владимир Бобрикович. А в цейхгаузе откроется
Первый замдиректора департамента культуры Омска пообещал также интерактивные площадки, где можно будет протестировать холодное оружие, примерить доспехи.
После праздника вход в исторический комплекс сделают платным.