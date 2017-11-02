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13:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омской крепости в День единства проведут первые бесплатные экскурсии

Об этом сообщил первый заместитель директора департамента культуры города Олег Федоренко.

Сегодня, 2 ноября, первый заместитель директора департамента культуры Омской области Олег Федоренко рассказал о первых мероприятиях в Омской крепости. По его словам, после реставрации там пройдут первые бесплатные экскурсии в День народного единства, 4 ноября.

— У Тобольских ворот собираемся с 11:30. Нас встречают стрельцы, красивые. В 12:00 будет заряжена пушка со стрельцами, и делает полуденный залп, как в Санкт-Петербурге. После этого открываются двери музеев, в каждом горожан ждет экскурсовод, — цитирует Федоренко «Новый Омск».

Между тем в здании инженерной мастерской появится экспозиция о первой и второй омских крепостях, в арсенальной будут работать ремесленники, стеклодув Юрий Чеглаков и мастер деревянной игрушки Владимир Бобрикович. А в цейхгаузе откроется комната-квартира офицера Омской крепости и заработает интерактивный музей реконструкторов.

Первый замдиректора департамента культуры Омска пообещал также интерактивные площадки, где можно будет протестировать холодное оружие, примерить доспехи.

После праздника вход в исторический комплекс сделают платным.

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