В школьных столовых установят видеокамеры для контроля за персоналом

Об этой инициативе Доморацкий рассказал в четверг на заседании Мингорисполкома.

«Для контроля над работниками пищеблоков принято решение по установке камер видеонаблюдения. На сегодня они установлены в ряде школ Московского, Фрунзенского и Ленинского районов. Эта работа продолжится: все наши школы будут обеспечены видеонаблюдением», — сказал Доморацкий.

В ГУПР полагают, что постоянный видеоконтроль остановит персонал от попыток изменить рецептуру или положить меньше, чем положено, сырья. К контролю за приготовлением пищи в настоящее время привлекают и руководство школ, директор может в любое время прийти в пищеблок и проверить, как идет приготовление пищи.

Определенные надежды в ГУПР возлагают и на молодые кадры.

«В школы должны прийти молодые повара с новыми взглядами и идеями», — цитируют Доморацкого на сайте Мингорисполкома.

Кроме того, в ГУПР предлагают создать базу недобросовестных сотрудников комбинатов школьного питания, чтобы исключить их трудоустройство в школьные столовые в дальнейшем.