Лед с кометы Чуримова-Герасименко старше Солнечной системы

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Автоматическая межпланетная станция «Розетта» была запущена в 2004 году к комете 67P/Чурюмова — Герасименко. Станция состояла из двух частей — собственно зонда «Розетта» и спускаемого аппарата «Филы».

12 ноября 2014 года «Филы» спустился на поверхность кометы и в течение полугода в ходе коротких сессий передавал данные: снимки поверхности, изотопный состав.

30 сентября 2016 года программа была завершена — зонд «Розетта» совершил контролируемое столкновение с кометой Чурюмова — Герасименко. Межпланетная система наблюдения была разработана и курировалась Европейским космическим агентством совместно с NASA. Российские ученые косвенно принимали участие в миссии, разработав часть аналитического оборудования для аппаратов.

Находящийся на «Розетте» датчик ионного и нейтрального анализа ROSINA мог определять изотопы различных атомов, а также редкие органические молекулы, выделяющиеся из ядра кометы в виде газов. Измерения, которые проводил анализатор ROSINA, помогают узнать, где атом возник (например, внутри сверхновой звезды) или, в случае органической молекулы, при каких условиях (температура, давление) она синтезировалась.

Астрономы определили, что исследованный кометный лед в основном старше Солнечной системы, то есть возник более 4,5 млрд лет назад. Возраст определили по количеству изотопов ксенона. Как газ он в очень маленьком количестве содержится в любой воде. Еще большей неожиданностью для исследователей стало большое количество серосодержащих органических веществ, которые когда-то находились на комете.

Об их наличии также косвенно свидетельствуют обнаруженные изотопы ксенона. Его радиоактивные изотопы образуются в ходе сложных циклов радиоактивного распада, в которых участвуют и радиоактивные углерод и сера.

Органика на поверхности комет, как считают ученые, могла сыграть роль в возникновении жизни на Земле.

Открытие астрономов повышает вероятность возникновения жизни и в других частях Вселенной.

Ранее предполагалось, что анализ кометы будет дополнен поверхностными измерениями, полученными посадочным аппаратом «Филы». Однако из-за нештатной ситуации при посадке с аппаратом на долгое время была утрачена связь и его масс-спектрометры не смогли выйти на полный режим работы. Ученые надеются, что новые космические миссии могут принести аналогичные выводы по возрасту воды на поверхностях других комет.