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13:22 (мск), источник: Чердак

Лед с кометы Чуримова-Герасименко старше Солнечной системы

Астрономы, обрабатывающие данные космической миссии «Розетта», сообщают, что молекулы воды на поверхности кометы Чурюмова — Герасименко оказались старше Солнечной системы.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Автоматическая межпланетная станция «Розетта» была запущена в 2004 году к комете 67P/Чурюмова — Герасименко. Станция состояла из двух частей — собственно зонда «Розетта» и спускаемого аппарата «Филы».

12 ноября 2014 года «Филы» спустился на поверхность кометы и в течение полугода в ходе коротких сессий передавал данные: снимки поверхности, изотопный состав.

30 сентября 2016 года программа была завершена — зонд «Розетта» совершил контролируемое столкновение с кометой Чурюмова — Герасименко. Межпланетная система наблюдения была разработана и курировалась Европейским космическим агентством совместно с NASA. Российские ученые косвенно принимали участие в миссии, разработав часть аналитического оборудования для аппаратов.

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Находящийся на «Розетте» датчик ионного и нейтрального анализа ROSINA мог определять изотопы различных атомов, а также редкие органические молекулы, выделяющиеся из ядра кометы в виде газов. Измерения, которые проводил анализатор ROSINA, помогают узнать, где атом возник (например, внутри сверхновой звезды) или, в случае органической молекулы, при каких условиях (температура, давление) она синтезировалась.

Астрономы определили, что исследованный кометный лед в основном старше Солнечной системы, то есть возник более 4,5 млрд лет назад. Возраст определили по количеству изотопов ксенона. Как газ он в очень маленьком количестве содержится в любой воде. Еще большей неожиданностью для исследователей стало большое количество серосодержащих органических веществ, которые когда-то находились на комете.

Об их наличии также косвенно свидетельствуют обнаруженные изотопы ксенона. Его радиоактивные изотопы образуются в ходе сложных циклов радиоактивного распада, в которых участвуют и радиоактивные углерод и сера.

Органика на поверхности комет, как считают ученые, могла сыграть роль в возникновении жизни на Земле.

Открытие астрономов повышает вероятность возникновения жизни и в других частях Вселенной.

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Ранее предполагалось, что анализ кометы будет дополнен поверхностными измерениями, полученными посадочным аппаратом «Филы». Однако из-за нештатной ситуации при посадке с аппаратом на долгое время была утрачена связь и его масс-спектрометры не смогли выйти на полный режим работы. Ученые надеются, что новые космические миссии могут принести аналогичные выводы по возрасту воды на поверхностях других комет.

Результаты исследования представлены на международном симпозиуме AVS 64th Annual International Symposium and Exhibition, проходящем в Тампе (США).

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