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13:11 (мск), источник: Meduza

На преодоление экономического неравенства женщин и мужчин потребуется 217 лет

Для достижения экономического равноправия мужчин и женщин потребуется 217 лет. Такой прогноз содержится в ежегодном «Глобальном докладе о гендерном разрыве» (.pdf), подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Для достижения экономического равноправия мужчин и женщин потребуется 217 лет. Такой прогноз содержится в ежегодном «Глобальном докладе о гендерном разрыве» (.pdf), подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Под экономическим равноправием авторы доклада понимают одинаковую оплату труда мужчин и женщин, а также равное представительство на руководящих должностях и среди специалистов, а также уровень участия в рабочей силе.

Помимо экономического равноправия эксперты ВЭФ оценивают гендерные разрывы и в других областях, в том числе в уровне образования, состоянии здоровья, а также участии в политической жизни. Оценка проводится как для каждой страны отдельно, так и для мира в целом.

На основании оценки равенства полов в отдельных областях авторы составляется Глобальный индекс гендерного неравенства, представляющий собой процентный эквивалент устраненного разрыва между мужчинами и женщинами. В 2017 году индекс составил 68% снизившись впервые за 11 лет.

Наиболее близко к гендерному равенству, по оценке авторов доклада, продвинулась Исландия. Эта страна десятый год подряд занимает первое место в сводном рейтинге. Россия разместилась на 71 месте. Авторы доклада считают, что в РФ полное гендерное равенство в области образования и здоровья, но значительный разрыв в оплате труда мужчин и женщин, а также небольшое представительство женщин в политике. Замыкает рейтинг Саудовская Аравия.

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