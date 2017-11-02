Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница!»

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Журналистка Ксения Собчак будет вести шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница!». Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе телеканала.

«Это новое шоу “Можем повторить” с Ксенией Собчак и журналистом Антоном Красовским будет выходить по понедельникам в 22:00, начиная с 6 ноября», — отметил собеседник агентства.

«Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного. Одним словом, ведущие совершат захватывающее путешествие во времени и отправятся в самые яркие моменты российской истории», — рассказали об идее шоу в пресс-службе «Пятницы!».

Собчак и Красовский также побывают на роскошных балах, «холодящих кровь дуэлях и безумных танцплощадках, выяснят, что ели, что пили, как жили и развлекались наши великие предки».

«Собчак придется смириться с корсетом, научиться крахмалить мужские рубашки и зарабатывать на жизнь мойкой машин», — отметили представители канала.