Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница!»
Телеведущая будет работать вместе с журналистом Антоном Красовским.
Телеведущая будет работать вместе с журналистом Антоном Красовским.
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Журналистка Ксения Собчак будет вести шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница!». Об этом ТАСС в четверг сообщили в
«Это новое шоу “Можем повторить” с Ксенией Собчак и журналистом Антоном Красовским будет выходить по понедельникам в 22:00, начиная с 6 ноября», — отметил собеседник агентства.
«Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного. Одним словом, ведущие совершат захватывающее путешествие во времени и отправятся в самые яркие моменты российской истории», — рассказали об идее шоу в
«Собчак придется смириться с корсетом, научиться крахмалить мужские рубашки и зарабатывать на жизнь мойкой машин», — отметили представители канала.
18 октября телеведущая объявила о выдвижении на пост президента Российской Федерации. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант «против всех».