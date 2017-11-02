В Симферополе 7 ноября перекроют движение в центре города
В крымской столице будут отмечать День Октябрьской революции.
В крымской столице будут отмечать День Октябрьской революции.
В Симферополе 7 ноября ограничат движение в центре города. Кроме того, на некоторых улицах будет запрещена парковка. Принятые меры связаны с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Октябрьской революции.
— С 10.00 до 11.00 невозможен проезд по проспекту Кирова (на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Самокиша до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской), а также по улице Самокиша (на участке от перекрестка улицы Самокиша и улицы Севастопольской до пересечения улицы Самокиша и проспекта Кирова), — сообщили в
Парковка на этих же улицах запрещена с 8.00 до 11.00.
Напомним, центр Симферополя 18 ноября перекроют