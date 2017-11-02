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13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе 7 ноября перекроют движение в центре города

В крымской столице будут отмечать День Октябрьской революции.

В Симферополе 7 ноября ограничат движение в центре города. Кроме того, на некоторых улицах будет запрещена парковка. Принятые меры связаны с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Октябрьской революции.

— С 10.00 до 11.00 невозможен проезд по проспекту Кирова (на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Самокиша до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской), а также по улице Самокиша (на участке от перекрестка улицы Самокиша и улицы Севастопольской до пересечения улицы Самокиша и проспекта Кирова), — сообщили в пресс-службе крымской столицы.

Парковка на этих же улицах запрещена с 8.00 до 11.00.

Напомним, центр Симферополя 18 ноября перекроют из-за сельхозярмарки. Движение транспорта ограничат с 00.00 до 16.00.

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