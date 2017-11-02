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13:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже завершили первый этап реконструкции Советской площади

На Советской площади завершили строительно-монтажные работы. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев проинспектировал реконструкцию объекта в четвертый раз.

Источник: govvrn.ru

Строители согласно графику выполнили к началу зимы первый этап работ. Произвели монтаж инженерных сетей, вымостили плиткой 4,7 тыс. кв.м площади, запустили, проверили и законсервировали до весны фонтан.

— Остаются работы по благоустройству: посадка деревьев, кустов, цветов. Планируем к маю это выполнить, хотя многое зависит от погоды в апреле. Весной завершим этот объект точно и торжественно откроем вместе с жителями, — сказал Алексей Гордеев.

По словам губернатора, будет отремонтирована и смотровая площадка за зданием Воронежского концертного зала, с которой очень удобно любоваться салютом и перспективой водохранилища.

Второй этап реконструкции, который начнется весной, включает озеленение, вертикальную планировку, обустройство парковочной зоны вокруг площади.

Как сообщила глава управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова, число парковочных мест частично сократится, но они будут упорядочены, и приоритет отдадут пешеходам. В разработанной конструкторским бюро «Стрелка» концепции предусмотрена функциональная замена существующей парковки перед зданием на пешеходную аллею с возможностью проезда пожарной техники и скорой помощи. Для маломобильных групп населения создадут уклон, благодаря которому колясочники смогут беспрепятственно попасть с площади к храму и в концертный зал.

Старые массивные бетонные скамейки заменят на новые, из архитектурного бетона, с деревянными настилами из твердых пород древесины. На площади также смонтируют системы наружного видеонаблюдения, автоматического полива для газонов, радиовещания и доступа к интернету.

— Сложной была конструкция фонтана и проведение архитектурных работ, которые подрядчикам приходилось совмещать со строительно-монтажными. Мы находимся в зоне объекта культурного наследия, и все работы в центральной части города должны сопровождаться археологическими исследованиями. Пришлось совместить два разных направления — одни создают новое, другие пытаются отыскать следы истории, — отметила Марина Ракова.

Контекст

Реконструкцию сквера на Советской площади проводят в рамках программы по формированию городской среды. Первый этап работ стартовал в июне 2017 года. После реконструкции в сквере появятся зона фонтанов, парковка, общественный туалет, площадка для уличных видов спорта, детские площадки, зона ресторана и площадь для проведения городских праздников и фестивалей. Стихийной парковки напротив входа в концертный зал не будет. Расширят участок для автомобилей с правой стороны у храма, а также обустроят парковку вдоль улиц 25 Октября и Театральной.

Алексей Гордеев сообщил, что лично будет контролировать ход работ и посещать площадку первого числа каждого месяца. Глава региона поручил открыть сквер к маю 2018 года.

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