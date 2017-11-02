Судебные исполнители будут ежемесячно проводить рейды с ГАИ по выявлению должников

Источник: БЕЛТА

Главное управление принудительного исполнения Министерства юстиции и управление Госавтоинспекции МВД подписали совместное письмо о проведении территориальными подразделениями ГАИ МВД совместно с территориальными органами принудительного исполнения рейдового мероприятия — единого дня взыскания с водителей-должников.

Как отметила Ольга Шелкова, водителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, будут выявлять в процессе совместных рейдовых мероприятий с помощью специальных автоматизированных средств. Ранее такие мероприятия проходили точечно.

Теперь единый день взыскания с водителей-должников будет проводиться в Беларуси на постоянной основе в каждом регионе. Если у водителя, которого остановил работник ГАИ, есть неоплаченный долг, ему придется прямо на месте объясняться с судебным исполнителем. Информацию о наличии долга будут проверять по базе, в которой указана сумма и его вид — штрафы, задолженность по алиментам, коммунальные платежи и т. д.

Проведение рейдовых мероприятий направлено на повышение эффективности исполнения исполнительных документов. В том числе речь идет об исполнительных листах, выданных на основании решений судов, исполнительных надписях нотариусов и постановлениях государственных органов по делам об административных правонарушениях.