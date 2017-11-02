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13:23 (мск), источник: БЕЛТА

Судебные исполнители будут ежемесячно проводить рейды с ГАИ по выявлению должников

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежемесячно судебные исполнители совместно с ГАИ будут выявлять должников на дорогах, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шелкова.

Источник: БЕЛТА

Главное управление принудительного исполнения Министерства юстиции и управление Госавтоинспекции МВД подписали совместное письмо о проведении территориальными подразделениями ГАИ МВД совместно с территориальными органами принудительного исполнения рейдового мероприятия — единого дня взыскания с водителей-должников.

Как отметила Ольга Шелкова, водителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, будут выявлять в процессе совместных рейдовых мероприятий с помощью специальных автоматизированных средств. Ранее такие мероприятия проходили точечно.

Теперь единый день взыскания с водителей-должников будет проводиться в Беларуси на постоянной основе в каждом регионе. Если у водителя, которого остановил работник ГАИ, есть неоплаченный долг, ему придется прямо на месте объясняться с судебным исполнителем. Информацию о наличии долга будут проверять по базе, в которой указана сумма и его вид — штрафы, задолженность по алиментам, коммунальные платежи и т. д.

Проведение рейдовых мероприятий направлено на повышение эффективности исполнения исполнительных документов. В том числе речь идет об исполнительных листах, выданных на основании решений судов, исполнительных надписях нотариусов и постановлениях государственных органов по делам об административных правонарушениях.

Основная категория — постановления по административным делам, из которых большая часть — штрафы ГАИ. К примеру, если человек не оплатил штраф в срок, этого уже достаточно, чтобы постановление было направлено для принудительного исполнения и в отношении этого лица было возбуждено исполнительное производство.

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