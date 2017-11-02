Судебные исполнители будут ежемесячно проводить рейды с ГАИ по выявлению должников
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежемесячно судебные исполнители совместно с ГАИ будут выявлять должников на дорогах, сообщила корреспонденту БЕЛТА
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежемесячно судебные исполнители совместно с ГАИ будут выявлять должников на дорогах, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Главное управление принудительного исполнения Министерства юстиции и управление Госавтоинспекции МВД подписали совместное письмо о проведении территориальными подразделениями ГАИ МВД совместно с территориальными органами принудительного исполнения рейдового мероприятия — единого дня взыскания с
Как отметила Ольга Шелкова, водителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, будут выявлять в процессе совместных рейдовых мероприятий с помощью специальных автоматизированных средств. Ранее такие мероприятия проходили точечно.
Теперь единый день взыскания с
Проведение рейдовых мероприятий направлено на повышение эффективности исполнения исполнительных документов. В том числе речь идет об исполнительных листах, выданных на основании решений судов, исполнительных надписях нотариусов и постановлениях государственных органов по делам об административных правонарушениях.
Основная категория — постановления по административным делам, из которых большая часть — штрафы ГАИ. К примеру, если человек не оплатил штраф в срок, этого уже достаточно, чтобы постановление было направлено для принудительного исполнения и в отношении этого лица было возбуждено исполнительное производство.