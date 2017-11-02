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13:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Что ждет горожан в ледовом городке Екатеринбурга в 2018 году

Время открытия, сроки работы, композиции и другие подробности новогоднего действа.

Источник: Аргументы и факты

Ледовый городок в Екатеринбурге начнут строить 13 ноября 2017 года, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Парковку на площади 1905 года закроют, территорию начнут огораживать забором. Тема нынешнего ледового городка — «С Днем рождения, любимый город!», она посвящена приближающемуся 295-летию Екатеринбурга. Строители установят ледяные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, а также символ 2018 года — собаку. Главным украшением площадки станет 50-метровая елка. Ее установят к 15 декабря и украсят иллюминацией и большими шарами.

Среди других композиций в ледовом городке появятся «Плотинка», горка-«собор» высотой 11 метров, горка-«завод», «Собака на сене», «Владимир Высоцкий». Кроме того, будет «испечён» огромный многоярусный торт со свечами, который одновременно будет служить помещением для праздничной инсталляции. Площадку также украсят декоративными уличными фонарями, везде поставят скамейки.

Что касается традиционного конкурса ледовых скульптур, то он в этом году будет посвящён ЧМ-2018, хотя один из объектов будет отражать заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Торжественное открытие ладового городка запланировано на 29 декабря 2017 года. Проработает он до 21 января 2018 года, а 28 января строители демонтируют все конструкции.

Стоит также отметить, что ледовый городок в этом году обойдется городскому бюджету в 23 миллиона рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в году предыдущем. Строить его будет компания «Айс-проект 2000», которая много лет выигрывает соответствующий конкурс.

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