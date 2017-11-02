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13:40 (мск), источник: Вести Сочи

В акватории Сочи прогнозируют появление смерчей

По прогнозу Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, 2 ноября в прибрежной морской акватории на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей.

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Источник: Вести Сочи

Синоптики предупреждают, что на курорте возможно усиление ветра до 15 м/с. Все городские и оперативные службы приведены в режим повышенной готовности. Метеорологи ожидают, что завтра дожди в Сочи прекратятся, а в субботу воздух на курорте может прогреться до + 18 °C.

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