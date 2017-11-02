В акватории Сочи прогнозируют появление смерчей

Синоптики предупреждают, что на курорте возможно усиление ветра до 15 м/с. Все городские и оперативные службы приведены в режим повышенной готовности. Метеорологи ожидают, что завтра дожди в Сочи прекратятся, а в субботу воздух на курорте может прогреться до + 18 °C.