В акватории Сочи прогнозируют появление смерчей
По прогнозу Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, 2 ноября в прибрежной морской акватории на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей.
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По прогнозу Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, 2 ноября в прибрежной морской акватории на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей.
Синоптики предупреждают, что на курорте возможно усиление ветра до 15 м/с. Все городские и оперативные службы приведены в режим повышенной готовности. Метеорологи ожидают, что завтра дожди в Сочи прекратятся, а в субботу воздух на курорте может прогреться до + 18 °C.