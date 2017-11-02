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21:00 (мск), источник: Playboy

6 самых популярных русскоязычных ютьюберов 2017 года

Playboy сделал подборку самых популярных видеоблогеров русскоязычного ютьюба, получивших большую славу именно в 2017 году.

Нам кажется, что кого-то известность испортила, а к кому-то, наоборот, пошла на пользу, но решать все равно вам!

1. Амиран Сардаров

Амиран — эпатажный видеоблогер, называющий себя «животным» и «самцом», создатель популярного канала «Дневник хача». В своих роликах он рассказывает о шикарной жизни, насыщенной тусовками клубах и ресторанах со знаменитыми друзьями и, конечно, девушками, публикует скандальные, часто попирающие этические нормы сюжеты.

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Однако в своих интервью Амиран часто говорит об остросоциальных проблемах, помогает пенсионерам и просто нуждающимся людям. Мы нашли видео о дедушке с «Речного вокзала» и историей его спасения.

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2. Николай Соболев

Соболев появился в интересном проекте Rakamakafo, где вместе с Гурамом Нарманией устраивал розыгрыши (своего рода социальные эксперименты), основанные на реакциях людей в нестандартных ситуациях, снятые на скрытую камеру.

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К сожалению, ему этого оказалось мало, и очень скоро блогер перешел к формату, где стал перемывать кости всем популярным ютьюберам.

Широкую известность Соболеву подарило участие в передачах «Пусть говорят», посвященных делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, где он возмущался поведением девушки, обвинял ее в неискренности, расчетливости, а также попытках стать популярной за счет всей этой истории. Кстати, одним ток-шоу Соболев не ограничился.

Видео с критикой Шурыгиной принесло Соболеву почти четыре млн просмотров и стало вторым по популярности роликом за всю историю его канала. Через неделю он преодолел отметку в миллион подписчиков. Блогер продолжал высказываться об этом скандале, и за две недели на его канал подписалось еще 400 тыс. человек.

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3. Юрий Дудь

За последние полгода Юрий Дудь сделал серьезную заявку на звание главного интервьюера России.

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Свежий формат, интересные гости и провокационные вопросы — только за два первых месяца это привлекло на канал «вДудь» примерно 600 тыс. подписчиков, а на момент написания этой заметки их уже почти 2 миллиона.

Отличает Юру от привычного журналиста, пожалуй, редкая способность задавать простые и честные вопросы: «Сколько зарабатываешь?», «Где отдыхаешь?», «Какую музыку слушаешь?».
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4. Юрий Хованский

Видеоблогер Юрий Хованский наверняка знаком вам, это он тот парень с пивом, который всегда в судьях на самой известной баттл-площадке России, Versus. В настоящий момент блогер активно ведет свой канал, у него есть и обзоры, и стримы, и стендапы, и пивобзоры, и даже совместные клипы с Дмитрием Маликовым.

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Среди разнообразия форматов мы нашли самый полезный и, возможно, забытый. «Бич-закупка» — спасение для парней, которым не всегда хватает средств для выживания. В частности, в этом видео Юра помогает своему другу устроить свидание с девушкой за 300 рублей.

5. Сергей Дружко

«Дружко-шоу» запустилось в апреле 2017 года, и в настоящий момент у первого ролика уже более 13 млн просмотров, а у канала почти три миллиона подписчиков.

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Бывший ведущий мистической телепередачи «Необъяснимо, но факт» (то есть сам по себе человек-мем) рассказывает о других блогерах (и делает с ними так называемые коллаборации), обсуждает мемы и события, которые произошли в интернете за прошедшую неделю.

«Я не склонен подозревать всех во всем, но скорее всего, это заговор», — говорит Дружко в своей непередаваемой манере. Делимся самым популярным видео Сергея.

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6. Елизавета Неред

Победительница фестиваля «Видфест» в номинации «Лайк за хайп», которой удалось обогнать по зрительским голосам и Николая Соболева, и Юрия Дудя, и даже Сергея Дружко.

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Такая слава обрушилась на Лизу благодаря ее общению с блогерами, вроде Юры Хованского, Ильи Мэддисона и Игоря Линка.

Она пошла по стопам предшественников, снимая летсплеи и обзоры. Основная аудитория подтянулась после ее видеоэксперимента «Лиза с Инвиза опускает Видеоблогерш», где девушка в юмористическом ключе критикует ролики других блогеров.

Нам кажется, что секрет успеха Лизы в том, что она кардинально отличается от основной массы девушек на ютьюбе. Чем? Посмотрите это видео, и поймете сами.

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