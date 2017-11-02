6 самых популярных русскоязычных ютьюберов 2017 года
Playboy сделал подборку самых популярных видеоблогеров русскоязычного ютьюба, получивших большую славу именно в 2017 году.
Playboy сделал подборку самых популярных видеоблогеров русскоязычного ютьюба, получивших большую славу именно в 2017 году.
Нам кажется, что
1. Амиран Сардаров
Амиран — эпатажный видеоблогер, называющий себя «животным» и «самцом», создатель популярного канала «Дневник хача». В своих роликах он рассказывает о шикарной жизни, насыщенной тусовками клубах и ресторанах со знаменитыми друзьями и, конечно, девушками, публикует скандальные, часто попирающие этические нормы сюжеты.
Однако в своих интервью Амиран часто говорит об остросоциальных проблемах, помогает пенсионерам и просто нуждающимся людям. Мы нашли видео о дедушке с «Речного вокзала» и историей его спасения.
2. Николай Соболев
Соболев появился в интересном проекте Rakamakafo, где вместе с Гурамом Нарманией устраивал розыгрыши (своего рода социальные эксперименты), основанные на реакциях людей в нестандартных ситуациях, снятые на скрытую камеру.
Широкую известность Соболеву подарило участие в передачах «Пусть говорят», посвященных делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, где он возмущался поведением девушки, обвинял ее в неискренности, расчетливости, а также попытках стать популярной за счет всей этой истории. Кстати, одним
Видео с критикой Шурыгиной принесло Соболеву почти четыре млн просмотров и стало вторым по популярности роликом за всю историю его канала. Через неделю он преодолел отметку в миллион подписчиков. Блогер продолжал высказываться об этом скандале, и за две недели на его канал подписалось еще 400 тыс. человек.
3. Юрий Дудь
За последние полгода Юрий Дудь сделал серьезную заявку на звание главного интервьюера России.
Свежий формат, интересные гости и провокационные вопросы — только за два первых месяца это привлекло на канал «вДудь» примерно 600 тыс. подписчиков, а на момент написания этой заметки их уже почти 2 миллиона.
4. Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский наверняка знаком вам, это он тот парень с пивом, который всегда в судьях на самой известной
Среди разнообразия форматов мы нашли самый полезный и, возможно, забытый. «Бич-закупка» — спасение для парней, которым не всегда хватает средств для выживания. В частности, в этом видео Юра помогает своему другу устроить свидание с девушкой за 300 рублей.
5. Сергей Дружко
«Дружко-шоу» запустилось в апреле 2017 года, и в настоящий момент у первого ролика уже более 13 млн просмотров, а у канала почти три миллиона подписчиков.
Бывший ведущий мистической телепередачи «Необъяснимо, но факт» (то есть сам по себе человек-мем) рассказывает о других блогерах (и делает с ними так называемые коллаборации), обсуждает мемы и события, которые произошли в интернете за прошедшую неделю.
«Я не склонен подозревать всех во всем, но скорее всего, это заговор», — говорит Дружко в своей непередаваемой манере. Делимся самым популярным видео Сергея.
6. Елизавета Неред
Победительница фестиваля «Видфест» в номинации «Лайк за хайп», которой удалось обогнать по зрительским голосам и Николая Соболева, и Юрия Дудя, и даже Сергея Дружко.
Она пошла по стопам предшественников, снимая летсплеи и обзоры. Основная аудитория подтянулась после ее видеоэксперимента «Лиза с Инвиза опускает Видеоблогерш», где девушка в юмористическом ключе критикует ролики других блогеров.
Нам кажется, что секрет успеха Лизы в том, что она кардинально отличается от основной массы девушек на ютьюбе. Чем? Посмотрите это видео, и поймете сами.