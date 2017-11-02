Серебренникова номинировали на «Золотую маску»

Источник: РИА Новости

Сформирован лонг-лист номинантов высшей национальной театральной премии «Золотая маска», торжественная церемония вручения которой состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра, сообщила в четверг на пресс-конференции генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина. Всего выдвинут 61 спектакль.

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Всего «Чаадский» получил четыре номинации. Серебренников номинирован как режиссер и художник по костюмам, также на премию выдвинуты дирижер Феликс Коробов и композитор Александр Маноцков. Постановка в целом получила номинацию и как лучший оперный спектакль.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.