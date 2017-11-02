Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12100 лет Октябрьской революции
14:08 (мск), источник: РИА Новости

Серебренникова номинировали на «Золотую маску»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Спектакль «Чаадский» в постановке Кирилла Серебренникова в театре «Геликон-Опера» вошел в число постановок, номинированных на высшую театральную премию «Золотая маска»: сам Серебренников претендует на награду в номинациях «режиссура» и «художник по костюмам».

Источник: РИА Новости

Сформирован лонг-лист номинантов высшей национальной театральной премии «Золотая маска», торжественная церемония вручения которой состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра, сообщила в четверг на пресс-конференции генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина. Всего выдвинут 61 спектакль.

Читайте также
Путин заявил о нежелании властей «крючить» художников

Всего «Чаадский» получил четыре номинации. Серебренников номинирован как режиссер и художник по костюмам, также на премию выдвинуты дирижер Феликс Коробов и композитор Александр Маноцков. Постановка в целом получила номинацию и как лучший оперный спектакль.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Ранее Ревякина, открывая пресс-конференцию, выразила тревогу вокруг коллег, связанных с делом «Седьмой студии». «Уверены и надеемся, что эта ситуация разрешится», — сказала она.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кадыров рассказал, кто стоит за убийством супруги Осмаева
Директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
ФСИН перестала направлять осужденных в другие регионы
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
СМИ: Тарантино прекратил сотрудничество с The Weinstein Company
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь