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16:25 (мск), источник: ТАСС

Источник: врач-акушер умерла после суточного дежурства в Ангарске из-за болезни сердца

Главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова согласилась с этой версией, отметив, что видимо, из-за нехватки персонала медику «пришлось работать в запредельном режиме».

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Коронарный синдром привел к смерти акушера-гинеколога Ангарского перинатального центра Оксаны Кивлевой после суточного дежурства на работе, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах Иркутской области.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Кивлевой наступила от острого коронарного синдрома», — сказал собеседник агентства.

Главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова согласилась с этой версией. «Работа в родовом отделении сопряжена с колоссальными нагрузками — как физическими, так и эмоциональными. Кивлева была опытным, грамотным специалистом и отзывчивым человеком. Видимо, из-за нехватки персонала ей пришлось работать в запредельном режиме», — отметила собеседница агентства.

Официальными комментариями ведомств, проводящих проверку по факту смерти Кивлевой, ТАСС не располагает.

По словам Протопоповой, Минздрав региона сейчас проводит комплексную проверку перинатального центра в Ангарске. В частности, «вызывает вопросы организация труда медучреждения».

Как сообщают местные СМИ, 28 октября у перинатального центра прошла акция протеста в связи с гибелью ребенка. Ранее на оказание услуг роженицам в Ангарске также поступали жалобы от пациентов. Согласно информации, размещенной на сайте перинатального центра, Кивлева после дежурства 26 октября вернулась домой. Там ее тело утром следующего дня обнаружили родственники. По данным перинатального центра, на рабочем месте специалист провела 23 часа. Следственные органы по данному факту начали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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