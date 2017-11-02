Источник: врач-акушер умерла после суточного дежурства в Ангарске из-за болезни сердца
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ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Коронарный синдром привел к смерти
«По предварительным данным
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Официальными комментариями ведомств, проводящих проверку по факту смерти Кивлевой, ТАСС не располагает.
По словам Протопоповой, Минздрав региона сейчас проводит комплексную проверку перинатального центра в Ангарске. В частности, «вызывает вопросы организация труда медучреждения».
Как сообщают местные СМИ, 28 октября у перинатального центра прошла акция протеста в связи с гибелью ребенка. Ранее на оказание услуг роженицам в Ангарске также поступали жалобы от пациентов. Согласно информации, размещенной на сайте перинатального центра, Кивлева после дежурства 26 октября вернулась домой. Там ее тело утром следующего дня обнаружили родственники. По данным перинатального центра, на рабочем месте специалист провела 23 часа. Следственные органы по данному факту начали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ («Халатность»).