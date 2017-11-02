Источник: врач-акушер умерла после суточного дежурства в Ангарске из-за болезни сердца

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Коронарный синдром привел к смерти акушера-гинеколога Ангарского перинатального центра Оксаны Кивлевой после суточного дежурства на работе, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах Иркутской области.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Кивлевой наступила от острого коронарного синдрома», — сказал собеседник агентства.

Главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова согласилась с этой версией. «Работа в родовом отделении сопряжена с колоссальными нагрузками — как физическими, так и эмоциональными. Кивлева была опытным, грамотным специалистом и отзывчивым человеком. Видимо, из-за нехватки персонала ей пришлось работать в запредельном режиме», — отметила собеседница агентства.

Официальными комментариями ведомств, проводящих проверку по факту смерти Кивлевой, ТАСС не располагает.

По словам Протопоповой, Минздрав региона сейчас проводит комплексную проверку перинатального центра в Ангарске. В частности, «вызывает вопросы организация труда медучреждения».