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14:45 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Тарантино ищет студию для нового фильма из-за скандала с Вайнштейном

Режиссер Квентин Тарантино ищет студию для своего нового фильма из-за скандала с продюсером Харви Вайнштейном, уличенным в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Deadline.

Источник: AP 2017

Всеми режиссерскими работами Тарантино занимались Miramax и The Weinstein Company.

Для девятой картины постановщик вынужден искать новый «дом». По информации издания, с проектом в настоящее время знакомятся все крупные студии, кроме Disney.

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Как утверждается, Тарантино намерен снять драму, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Кто именно сыграет в фильме, до сих пор официально не известно, хотя предполагается, что режиссер обсуждал ленту с Марго Робби, Брэдом Питтом, Леонардо ДиКаприо и Сэмюэлом Л. Джексоном.

Производство картины должно начаться в середине 2018 года. Премьера ожидается в 2019-м.

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино и Джулия Робертс высказались про скандал с Харви Вайнштейном.

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Во время загрузки произошла ошибка.
21 октября© Ньюстюб
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