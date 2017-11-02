СМИ: Тарантино ищет студию для нового фильма из-за скандала с Вайнштейном
Режиссер Квентин Тарантино ищет студию для своего нового фильма
Режиссер Квентин Тарантино ищет студию для своего нового фильма
Всеми режиссерскими работами Тарантино занимались Miramax и The Weinstein Company.
Для девятой картины постановщик вынужден искать новый «дом». По информации издания, с проектом в настоящее время знакомятся все крупные студии, кроме Disney.
Как утверждается, Тарантино намерен снять драму, действие которой разворачивается в
Производство картины должно начаться в середине 2018 года. Премьера ожидается в 2019-м.
Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино и Джулия Робертс высказались про скандал с Харви Вайнштейном.