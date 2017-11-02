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14:56 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как фабрика в Чехии возродила эпоху виниловых пластинок

Винил не умер и, судя по всему, будет жить вечно. Доказательством тому — маленький заводик в Чехии, вырвавшийся в мировые производители пластинок.

Производство виниловых пластинок - сложный многоступенчатый процесс | Источник: Русская служба Би-би-си

Возможно, они пылятся у вас на чердаке, а может быть, вы крутите их на старом проигрывателе, но вероятность того, что ваши виниловые пластинки были сделаны на маленькой фабрике в Чехии, весьма велика.

Эта фабрика является головным предприятием фирмы GZ Media и расположена в городке Лоденице, в 25 километрах к западу от Праги.

Сегодня GZ — крупнейший в мире производитель виниловых пластинок. Там записывают всех, от Rolling Stones и U2 до Леди Гага и Мадонны, а общий тираж в этом году обещает достичь 30 миллионов.

О таком успехе невозможно было и помыслить в начале 90-х, когда казалось, что дни винила сочтены, а любители музыки в массовом порядке переключались на компакт-диски.

Если в начале 70-х более трех четвертей продаж приходилось на виниловые альбомы, то в 90-е годы их доля сократилась до жалких полутора процентов.

«В 1993 году производство предельно снизилось, винил почти умер», — вспоминает исполнительный директор GZ Михал Штерба. — если бы в 90-е мы выпускали один только винил, компании GZ уже не существовало бы.

Исполнительный директор GZ Михал Штерба сделал ставку на расширение производства: теперь у компании есть два завода в Северной Америке | Источник: Русская служба Би-би-си

Компания стала частной лишь двумя годами ранее, после падения коммунизма. До этого это было государственное предприятие Gramofonove Zavody (Фабрика грамзаписи), основанное в 1951 году и выпускавшее пластинки по заказу крупнейших музыкальных компаний мира. Когда спрос на винил упал, в GZ поняли, что для выживания необходима диверсификация. Компания занялась типографским бизнесом и производством упаковки для потребительских товаров.

Но что очень важно — она продолжала выпускать пластинки, чтобы удовлетворять еще тлеющий спрос.

В свой худший, 1993 год компания выпустила всего 350 тыс. дисков.

«Мы хотели остаться последними на поле боя за производство винила», — говорит Штерба.

Поэтому, когда в 2010 году началось возрождение винила, GZ была вполне готова извлечь из этого выгоду.

В отличие от большинства конкурентов, у компании сохранилось оборудование и опыт по производству винила. А успешная диверсификация дала средства для инвестиции в развитие производства.

«Наши конкуренты могли приобрести оборудование и сырье, но купить ноу-хау куда сложнее», — объясняет Штерба. Еще одно преимущество компании было в том, что она уже успешно занималась типографским бизнесом и производством упаковок.

«Помимо производства собственно дисков, GZ также выпускает упаковку, печатает обложки и дополнительную продукцию, такую как постеры и буклеты», — добавляет исполнительный директор фирмы.

Одной из самых сложных задач, признается он, было производство настоящей металлической молнии для переизданного альбома Rolling Stones «Sticky Fingers».

Спрос на художественно оформленные диски неуклонно растет | Источник: Русская служба Би-би-си

Как делается виниловая пластинка

  • Музыкальное произведение переносится с пленки или цифрового носителя на резец с алмазным наконечником
  • Резец (в процессе колебаний) оставляет бороздку в стальном диске, покрытом слоем меди толщиной всего 100 микрон
  • Мастер-диск затем опускается в раствор солей никеля, через который пропускается электрический ток. Это формирует слой никеля на слое меди
  • Когда слой никеля снимается, на нем остаются выступы, которые являются зеркальным отображением бороздок на мастер-диске. Эта никелевая пластина выполняет роль матрицы, с которой потом штампуются пластинки
  • На следующем этапе виниловая смесь (вид пластмассы) нагревается до 160 градусов Цельсия, после чего к винилу с усилием в более чем 100 тонн прижимается матрица. Таким образом получается одна сторона диска
На фабрике GZ в Чехии постоянно трудится 1600 человек, и еще руководство нанимает 400 сезонных рабочих | Источник: Русская служба Би-би-си
Чтобы удовлетворить растущий спрос, фабрика GZ Media работает круглосуточно, 7 дней в неделю, на ней трудятся 1600 рабочих.

На каждом этапе производственного процесса все происходит довольно стремительно, от штамповки дисков до скоростного «балета» погрузчиков, отправляющих ящики с готовой продукцией в чрево грузовиков.

Белоснежные управляемые компьютером современные машины соседствуют с огромными светлозелеными железными монстрами, из которых в поддоны продолжает капать масло.

Прибыль GZ в этом году может составить 110 млн долларов и продолжает расти по 9−10% в год. При этом выпуск пластинок увеличился с 2010 года втрое.

В целом глобальная прибыль от продажи винила в этом году обещает достичь миллиарда долларов. И хотя это всего 6% от общей прибыли музыкальной индустрии, продажи винила вышли на самые высокие показатели за последние 25 лет.

Большинство покупателей продукции чешской фирмы живут в Северной Америке, так что нет ничего удивительного в том, что GZ недавно приобрела завод пластинок в Мемфисе, штат Теннесси, а также открыла производство в канадском Онтарио.

Перед тем как с матрицы будут отпечатаны диски, работники фабрики прослушивают запись, чтобы избежать брака | Источник: Русская служба Би-би-си

GZ по-прежнему выпускает альбомы для небольших лейблов, специализирующихся на группах, играющих панк-рок и метал, благодаря которым компания выжила и сохранила производство в 90-е годы, но при этом охотно сотрудничает и со звездами мировой величины.

«Мы по-прежнему способны отпечатать 100 пластинок для маленькой метал-группы и еще 100 тысяч — для U2», — говорит Штерба.

Что касается будущего, то сейчас наша главная забота — сделать успешными наши предприятия в Северной Америке. Но в долгосрочной перспективе мы полагаем, что было бы правильно наладить производство в Азии, желательно в Японии.

И все же, как показывают опросы, несмотря на рост продаж винила, многие люди, покупающие пластинки, никогда их не слушают, а 7% даже признались, что у них нет проигрывателя.

Эти фанаты приобретают виниловые альбомы, чтобы ощутить, что они физически владеют ими, а также ради художественно оформленной обложки.

Работникам GZ пришлось немало потрудиться, чтобы приделать настоящую металлическую молнию на обложку альбома Rolling Stones Sticky Fingers | Источник: Русская служба Би-би-си

По словам специалиста в области музыкальной индустрии из бухгалтерской группы Deloitte Пола Ли, несмотря на рост продаж винила, до лучших времен, которые пришлись на 80-е годы, пластинкам еще очень далеко.

«Первый и величайший пик продаж винила случился в 80-е годы, когда в год продавался миллиард дисков, и это только альбомы. В этом году мы ожидаем продажу 40 миллионов. Это 1/25, то есть ничто по сравнению с 80-ми», — поясняет Пол Ли.

Реальность такова, что винил — это чудесный продукт, но использовать его намного труднее, чем просто вбить название песни в ваш смартфон. Так что мы полагаем, что рынок приближается к своему пику.
Компания может выпускать диски любого цвета | Источник: Русская служба Би-би-си

Тем не менее, музыкальный гигант Sony в начале года объявил, что впервые с 1989 года вновь запускает производство винила на своем заводе в Японии. Так что непохоже, что возрождение виниловых дисков подходит к концу.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Продажи винила могут побить рекорд 80-х годов
Во время загрузки произошла ошибка.
22 января© Ньюстюб
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