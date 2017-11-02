Как фабрика в Чехии возродила эпоху виниловых пластинок
Винил не умер и, судя по всему, будет жить вечно. Доказательством тому — маленький заводик в Чехии, вырвавшийся в мировые производители пластинок.
Винил не умер и, судя по всему, будет жить вечно. Доказательством тому — маленький заводик в Чехии, вырвавшийся в мировые производители пластинок.
Возможно, они пылятся у вас на чердаке, а может быть, вы крутите их на старом проигрывателе, но вероятность того, что ваши виниловые пластинки были сделаны на маленькой фабрике в Чехии, весьма велика.
Эта фабрика является головным предприятием фирмы GZ Media и расположена в городке Лоденице, в 25 километрах к западу от Праги.
Сегодня GZ — крупнейший в мире производитель виниловых пластинок. Там записывают всех, от Rolling Stones и U2 до Леди Гага и Мадонны, а общий тираж в этом году обещает достичь 30 миллионов.
Если в начале 70-х более трех четвертей продаж приходилось на виниловые альбомы, то в 90-е годы их доля сократилась до жалких полутора процентов.
«В 1993 году производство предельно снизилось, винил почти умер», — вспоминает исполнительный директор GZ Михал Штерба. — если бы в 90-е мы выпускали один только винил, компании GZ уже не существовало бы.
Компания стала частной лишь двумя годами ранее, после падения коммунизма. До этого это было государственное предприятие Gramofonove Zavody (Фабрика грамзаписи), основанное в 1951 году и выпускавшее пластинки по заказу крупнейших музыкальных компаний мира. Когда спрос на винил упал, в GZ поняли, что для выживания необходима диверсификация. Компания занялась типографским бизнесом и производством упаковки для потребительских товаров.
В свой худший, 1993 год компания выпустила всего 350 тыс. дисков.
«Мы хотели остаться последними на поле боя за производство винила», — говорит Штерба.
Поэтому, когда в 2010 году началось возрождение винила, GZ была вполне готова извлечь из этого выгоду.
В отличие от большинства конкурентов, у компании сохранилось оборудование и опыт по производству винила. А успешная диверсификация дала средства для инвестиции в развитие производства.
«Наши конкуренты могли приобрести оборудование и сырье, но купить
«Помимо производства собственно дисков, GZ также выпускает упаковку, печатает обложки и дополнительную продукцию, такую как постеры и буклеты», — добавляет исполнительный директор фирмы.
Одной из самых сложных задач, признается он, было производство настоящей металлической молнии для переизданного альбома Rolling Stones «Sticky Fingers».
Как делается виниловая пластинка
На каждом этапе производственного процесса все происходит довольно стремительно, от штамповки дисков до скоростного «балета» погрузчиков, отправляющих ящики с готовой продукцией в чрево грузовиков.
Белоснежные управляемые компьютером современные машины соседствуют с огромными светлозелеными железными монстрами, из которых в поддоны продолжает капать масло.
Прибыль GZ в этом году может составить 110 млн долларов и продолжает расти по 9−10% в год. При этом выпуск пластинок увеличился с 2010 года втрое.
В целом глобальная прибыль от продажи винила в этом году обещает достичь миллиарда долларов. И хотя это всего 6% от общей прибыли музыкальной индустрии, продажи винила вышли на самые высокие показатели за последние 25 лет.
Большинство покупателей продукции чешской фирмы живут в Северной Америке, так что нет ничего удивительного в том, что GZ недавно приобрела завод пластинок в Мемфисе, штат Теннесси, а также открыла производство в канадском Онтарио.
GZ
«Мы
Что касается будущего, то сейчас наша главная забота — сделать успешными наши предприятия в Северной Америке. Но в долгосрочной перспективе мы полагаем, что было бы правильно наладить производство в Азии, желательно в Японии.
И все же, как показывают опросы, несмотря на рост продаж винила, многие люди, покупающие пластинки, никогда их не слушают, а 7% даже признались, что у них нет проигрывателя.
Эти фанаты приобретают виниловые альбомы, чтобы ощутить, что они физически владеют ими, а также ради художественно оформленной обложки.
По словам специалиста в области музыкальной индустрии из бухгалтерской группы Deloitte Пола Ли, несмотря на рост продаж винила, до лучших времен, которые пришлись на 80-е годы, пластинкам еще очень далеко.
«Первый и величайший пик продаж винила случился в 80-е годы, когда в год продавался миллиард дисков, и это только альбомы. В этом году мы ожидаем продажу 40 миллионов. Это 1/25, то есть ничто по сравнению с 80-ми», — поясняет Пол Ли.
Реальность такова, что винил — это чудесный продукт, но использовать его намного труднее, чем просто вбить название песни в ваш смартфон. Так что мы полагаем, что рынок приближается к своему пику.
Тем не менее, музыкальный гигант Sony в начале года объявил, что впервые с 1989 года вновь запускает производство винила на своем заводе в Японии. Так что непохоже, что возрождение виниловых дисков подходит к концу.