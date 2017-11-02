Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается

«Ребенка сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он сам дышит, сердцебиение в порядке», — сказала Лариса Сечко. Она добавила, что в плане функционирования органов и систем есть положительная динамика.

В то же время состояние мальчика по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в реанимации. Медики будут контролировать показатели гемодинамики. О прогнозах специалисты не говорят, поскольку слишком рано, но делают все необходимое в таких случаях.

Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в столице едва не утонул девятилетний мальчик. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий Виталий Титов. Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.