Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 2-й городской детской клинической больницы Минска Лариса Сечко.
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 2-й городской детской клинической больницы Минска Лариса Сечко.
«Ребенка сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он сам дышит, сердцебиение в порядке», — сказала Лариса Сечко. Она добавила, что в плане функционирования органов и систем есть положительная динамика.
В то же время состояние мальчика
Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в столице едва не утонул девятилетний мальчик. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий Виталий Титов. Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.
Милиция проводит проверку по факту происшествия. Опрошены свидетели и очевидцы. Милиционеры посещали место жительства родителей мальчика. В обстоятельствах произошедшего разбирается и УСК по Минску. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям,