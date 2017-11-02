Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Война – насильникам: спортсменки не желают больше молчать
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Суды продолжаются»: Елена Ксенофонтова о борьбе за дочь
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
СМИ: лидер Ирана предложил Путину способ изолировать США
Бесшумная «Черная дыра»: СМИ о кадрах подлодки РФ
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Теракт в Нью-Йорке
15:06 (мск), источник: БЕЛТА

Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 2-й городской детской клинической больницы Минска Лариса Сечко.

«Ребенка сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он сам дышит, сердцебиение в порядке», — сказала Лариса Сечко. Она добавила, что в плане функционирования органов и систем есть положительная динамика.

В то же время состояние мальчика по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в реанимации. Медики будут контролировать показатели гемодинамики. О прогнозах специалисты не говорят, поскольку слишком рано, но делают все необходимое в таких случаях.

Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в столице едва не утонул девятилетний мальчик. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий Виталий Титов. Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.

Милиция проводит проверку по факту происшествия. Опрошены свидетели и очевидцы. Милиционеры посещали место жительства родителей мальчика. В обстоятельствах произошедшего разбирается и УСК по Минску. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, из-за которых ребенок оказался в опасной ситуации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Посольство США в Беларуси планирует начать выдачу туристических виз для все
Раскрыт секрет внешности инопланетян
В Британии словосочетанием года назвали любимое выражение Трампа
ФСИН перестала направлять осужденных в другие регионы
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
СМИ: Тарантино прекратил сотрудничество с The Weinstein Company
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь