Минздрав опроверг риск роста цен на лекарства из-за внедрения IT-системы госзакупок

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«Утверждение, в том числе со стороны отдельных органов исполнительной власти, о том, что внедрение ИАС может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности и, вероятно, основано на неполном понимании ими существа проводимой работы, к которой они активно привлекаются Минздравом России», — заявили в пресс-службе министерства.

Накануне заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская заявила, что «сейчас информация о лекарствах в государственном реестре лекарственных средств, который служит основой системы ИАС, не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы».

«Таким образом, без предварительной работы Минздрава России по установлению эквивалентности лекарственных препаратов в каталоге лекарственных средств, который будет использоваться заказчиками, использование системы ИАС может не только существенно исказить расчеты референтных цен, но и привести к снижению конкуренции на торгах и повышению бюджетных расходов на закупку лекарственных средств», — отметила Шаравская.

В Минздраве отметили, что «по состоянию на 1 ноября 2017 года унифицировано 99,5% записей в едином справочнике классификаторе лекарственных препаратов».

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«К моменту промышленной эксплуатации информационно-аналитической системы с 1 января 2018 года все государственные и муниципальные заказчики будут иметь возможность вносить информацию о контрактах на закупку лекарственных препаратов в структурированной форме с использованием унифицированного в едином справочнике классификаторе лекарственных препаратов», — отметили в Минздраве.