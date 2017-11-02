Минздрав опроверг риск роста цен на лекарства из-за внедрения IT-системы госзакупок
Утверждение о том, что внедрение
Утверждение о том, что внедрение
«Утверждение, в том числе со стороны отдельных органов исполнительной власти, о том, что внедрение ИАС может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности и, вероятно, основано на неполном понимании ими существа проводимой работы, к которой они активно привлекаются Минздравом России», — заявили в пресс-службе министерства.
Накануне заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская заявила, что «сейчас информация о лекарствах в государственном реестре лекарственных средств, который служит основой системы ИАС, не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы».
«Таким образом, без предварительной работы Минздрава России по установлению эквивалентности лекарственных препаратов в каталоге лекарственных средств, который будет использоваться заказчиками, использование системы ИАС может не только существенно исказить расчеты референтных цен, но и привести к снижению конкуренции на торгах и повышению бюджетных расходов на закупку лекарственных средств», — отметила Шаравская.
«К моменту промышленной эксплуатации
Минздрав совместно с «Ростехом» разработал и внедрил в опытную эксплуатацию