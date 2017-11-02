Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Война – насильникам: спортсменки не желают больше молчать
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Поклонская отреагировала на призыв Кадырова захоронить Ленина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12100 лет Октябрьской революции
14:13 (мск), источник: РБК

ФСИН перестала направлять осужденных из Москвы и Подмосковья в Сибирь

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) больше не направляет осужденных москвичей и жителей Московской области отбывать наказание в Сибирь и на Урал. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев на заседании круглого стола по вопросам исправления осужденных, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

По словам Бояринева, поступало много жалоб на то, что осужденных отправляют отбывать наказание в отдаленные регионы. Особенно острой была ситуация с заключенными из Москвы и Подмосковья, где «практически отсутствуют места лишения свободы». Из-за этого их пять-шесть лет назад отправляли в Сибирь и на Урал.

«Сегодня их, как правило, направляют отбывать наказание в исправительные учреждения в Центральном федеральном округе или в некоторые регионы Приволжского федерального округа, которые примыкают к ЦФО», — заявил заместитель директора ФСИН. Он отметил, что исключение делается только для осужденных сотрудников правоохранительных органов, и для тех, кто был осужден за терроризм и другие тяжкие преступления, наказание за которые предусматривает особый режим.

Бояринев подчеркнул, что 80% осужденных на данный момент отбывают наказание по месту жительства или по месту совершения преступления.

По его словам, ФСИН заинтересовано в том, чтобы совершившие преступления находились в тюрьмах рядом с их домом, потому что дальние перевозки осужденных требует значительных затрат.

Он пояснил, что нахождение человека далеко от дома пагубно влияет на него. Осужденный теряет связь с родственниками, они не могут ездить к нему на свидания и передавать необходимые продукты и вещи.

За последние 20 лет в России на 38% сократилось число заключенных, рассказал замначальника управления социальной, воспитательной и психологической работы ФСИН Сергей Филимонов.

Если в 1997 году в местах лишения свободы находился 1 млн человек, то в конце 2016 года — около 630 тыс. человек. При этом уровень преступности в России за этот период сократился на 10% — с 2,39 млн преступлений в 1997 году до 2,16 млн в 2016 году.

Также во ФСИН отметили, что за последний год на 4% сократилось число осужденных, которые после выхода на свободу совершали преступления. За восемь месяцев 2016 года наблюдалось 27,3 тыс. повторных случаев, а за аналогичный период 2017 года — 26,3 тыс. ​

Бывший директор ФСИН Реймер обжалует приговор
Во время загрузки произошла ошибка.
26 октября© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
СМИ: Тарантино прекратил сотрудничество с The Weinstein Company
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь