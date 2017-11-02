ФСИН перестала направлять осужденных из Москвы и Подмосковья в Сибирь

Источник: РИА "Новости"

По словам Бояринева, поступало много жалоб на то, что осужденных отправляют отбывать наказание в отдаленные регионы. Особенно острой была ситуация с заключенными из Москвы и Подмосковья, где «практически отсутствуют места лишения свободы». Из-за этого их пять-шесть лет назад отправляли в Сибирь и на Урал.

«Сегодня их, как правило, направляют отбывать наказание в исправительные учреждения в Центральном федеральном округе или в некоторые регионы Приволжского федерального округа, которые примыкают к ЦФО», — заявил заместитель директора ФСИН. Он отметил, что исключение делается только для осужденных сотрудников правоохранительных органов, и для тех, кто был осужден за терроризм и другие тяжкие преступления, наказание за которые предусматривает особый режим.

Бояринев подчеркнул, что 80% осужденных на данный момент отбывают наказание по месту жительства или по месту совершения преступления.

По его словам, ФСИН заинтересовано в том, чтобы совершившие преступления находились в тюрьмах рядом с их домом, потому что дальние перевозки осужденных требует значительных затрат.

Он пояснил, что нахождение человека далеко от дома пагубно влияет на него. Осужденный теряет связь с родственниками, они не могут ездить к нему на свидания и передавать необходимые продукты и вещи.

За последние 20 лет в России на 38% сократилось число заключенных, рассказал замначальника управления социальной, воспитательной и психологической работы ФСИН Сергей Филимонов.

Если в 1997 году в местах лишения свободы находился 1 млн человек, то в конце 2016 года — около 630 тыс. человек. При этом уровень преступности в России за этот период сократился на 10% — с 2,39 млн преступлений в 1997 году до 2,16 млн в 2016 году.