В Британии словосочетанием года назвали любимое выражение Трампа

Источник: AP 2017

Отмечается, что частота использования этого словосочетания с 2016 года выросла на 365%. Выражение набрало популярность из-за того, что им часто пользуется президент США Дональд Трамп.

Словосочетание «fake news» редакция словаря обозначает как «ложную, часто сенсационную информацию, которая распространяется под видом новостных сообщений».

Уточняется, что это выражение войдет в следующую печатную версию словаря.