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14:53 (мск), источник: Газета.Ру

В Британии словосочетанием года назвали любимое выражение Трампа

Один из ведущих словарей английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетанием 2017 года выражение «fake news» (фейковые новости), сообщает CNBC.

Источник: AP 2017

Отмечается, что частота использования этого словосочетания с 2016 года выросла на 365%. Выражение набрало популярность из-за того, что им часто пользуется президент США Дональд Трамп.

Словосочетание «fake news» редакция словаря обозначает как «ложную, часто сенсационную информацию, которая распространяется под видом новостных сообщений».

Уточняется, что это выражение войдет в следующую печатную версию словаря.

В декабре 2016 года австрийские ученые выбрали словом года слово из 51 буквы, которое практически невозможно произнести.

Фейковые новости: почему им верят и кто штампует
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5 мая© Ньюстюб
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