В Британии словосочетанием года назвали любимое выражение Трампа
Один из ведущих словарей английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетанием 2017 года выражение «fake news» (фейковые новости), сообщает CNBC.
Один из ведущих словарей английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетанием 2017 года выражение «fake news» (фейковые новости), сообщает CNBC.
Отмечается, что частота использования этого словосочетания с 2016 года выросла на 365%. Выражение набрало популярность
Словосочетание «fake news» редакция словаря обозначает как «ложную, часто сенсационную информацию, которая распространяется под видом новостных сообщений».
Уточняется, что это выражение войдет в следующую печатную версию словаря.
В декабре 2016 года австрийские ученые выбрали словом года слово из 51 буквы, которое практически невозможно произнести.