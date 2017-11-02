День народного единства 4 ноября: как отдыхаем и куда пойти в Уфе

В начале ноября жителей Башкирии, как и всех россиян, ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Так как в этом году праздник выпал на субботу, выходной день перенесли на понедельник, 6 ноября. Таким образом, удастся отдохнуть целых три дня — 4, 5 и 6 ноября. Продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сократиться на один час.

Куда сходить в грядущие выходные, расскажет «Комсомолка»:

На концерт.

2 ноября в 19:00 в Городском Дворце культуры состоится концерт «Россия — Родина моя». В то же время, но в детской филармонии пройдет мероприятие «Дети всех народов».

4 ноября в 11:00 в концертном зале «Башкортостан» выступят артисты башкирской эстрады.

4 ноября в 16:00 часов в парке культуры и отдыха Демского района пройдет праздничная программа, посвященная Дню народного единства.

4 ноября в 19:30 на фестивале еды в торговом центре «Мега» выступят два музыкальных коллектива «Моя Мишель» и «Город 312». Вход свободный.

На выставку.

В Уфимской детской школе искусств можно посмотреть выставку творческих работ «Единой семьей в России живем».

В Уфимском городском Дворце детского творчества имени В. М Комарова до 5 ноября идет городская выставка «Республика моя, Башкортостан!».

На ярмарку.

В субботу в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В Ленинском районе торговля развернется на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом № 2 по ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова в микрорайоне Затон.

Жителей Октябрьского района будут ждать на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.

В Орджоникидзевском районе приобрести свежие продукты можно на площади имени С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

Справка «КП»: