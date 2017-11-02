В День народного единства в Башкирии похолодает до -12°

Башгидромет сообщил, что 3 ноября ночью в Башкирии ожидается небольшой мокрый снег, по востоку республики до умеренного, днем местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем -3,+2°.

В праздничное 4 ноября в республике местами пройдёт небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем -1,+4°. В Уфе на праздники, по прогнозам синоптиков ожидается погода около ноля градусов. 4 ноября от 0° до -2°, пятого числа от +3° до -2°, и в завершающий день выходных — понедельник 6 ноября: от +3° до -3°.