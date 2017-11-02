В небе над Сочи сняли необычный шар лимонного цвета
Пользователи одной из социальных сетей выложили снимки необычного природного явления, зафиксированного на днях в небе над Сочи. Часть снимков была сделана 31 октября в Адлере.
Пользователи одной из социальных сетей выложили снимки необычного природного явления, зафиксированного на днях в небе над Сочи. Часть снимков была сделана 31 октября в Адлере.
«Странное явление в виде шара лимонного цвета, спрятавшегося в облаках… Сделано несколько кадров в течение нескольких секунд, объект переместился на довольно большое расстояние», — прокомментировала автор фото выложенные кадры.
Позже другая местная жительница опубликовала снимки, сделанные 28 октября. В небе над центром городом она сняла схожее явление. Было выдвинуто предположение, что это блики фотоаппарата, однако начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко считает, что горожане сфотографировали поменявшую цвет Луну.
«В эти дни Луна восходит