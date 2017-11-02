В небе над Сочи сняли необычный шар лимонного цвета

Позже другая местная жительница опубликовала снимки, сделанные 28 октября. В небе над центром городом она сняла схожее явление. Было выдвинуто предположение, что это блики фотоаппарата, однако начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко считает, что горожане сфотографировали поменявшую цвет Луну.

«В эти дни Луна восходит где-то в районе 16 часов, то есть в районе заката солнца — получается, это она на этой высоте и должна быть. Может быть, это так подсветился лунный объект. Очень может быть, что как раз облачность, заход солнца — такая подсветка была. Других разумных объяснений нет», — рассказал он «Вестям Сочи».