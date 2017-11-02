Программа мероприятий в Самаре, приуроченных к Параду Памяти
6 ноября.
11.00 Открытие памятника ИЛ-2 после реконструкции (Московское шоссе/пр. Кирова).
6 ноября.
11.00 Открытие памятника ИЛ-2 после реконструкции (Московское шоссе/пр. Кирова).
7 ноября.
10.00 Возложение цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года», пл. Куйбышева, сквер Красноармейская/Чапаевская.
10.30 Встреча руководства города и области с ветеранами в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» (лицей «Технический», г. Самара, ул. Рабочая, 19). Награждение победителей конкурсов творческих работ.
11.00 Начало работы фотовыставки в сквере на площади им. В. В. Куйбышева, тематических палаток.
12.00 Парад Памяти, посвященный военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года на площади им. В. В. Куйбышева.
14.00 Концертная
14.30 Открытие мемориальной доски Героям Советского Союза в Самарском Государственном
15.00 Открытие выставки «Россия — моя история» (ТРК «Гудок», ул. Красноармейская, 131) с участием делегаций ПФО.
15.30