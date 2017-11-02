Свердловская ГИБДД объявила «праздничную» охоту
Кого будут ловить, и сколько все это продлится.
Кого будут ловить, и сколько все это продлится.
Свердловская Госавтоинспекция запланировала тотальные проверки по выявлению водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, сообщили «Аиф-Урал» в
С 3 по 6 ноября 2017 года на Среднем Урале пройдет масштабная акция «Безопасная дорога». Особое внимание силовики уделят поимке нетрезвых водителей и водителей без прав. При этом ГИБДД призывает уральцев сигналить о фактах «пьяного вождения». Сообщения о местонахождении авто с нарушителями за рулем можно оставить по телефону дежурной части 8−343−269−77−00, либо отправить его на номер 8−902−27−61−391.
Всего в Свердловской области за 9 месяцев было зарегистрировано 174 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них погибло 67 человек, еще 270 получили. По словам правоохранителей, алкоголь — одна из основных причин самых серьезных аварий, происходящих на территории региона.