Свердловская ГИБДД объявила «праздничную» охоту

С 3 по 6 ноября 2017 года на Среднем Урале пройдет масштабная акция «Безопасная дорога». Особое внимание силовики уделят поимке нетрезвых водителей и водителей без прав. При этом ГИБДД призывает уральцев сигналить о фактах «пьяного вождения». Сообщения о местонахождении авто с нарушителями за рулем можно оставить по телефону дежурной части 8−343−269−77−00, либо отправить его на номер 8−902−27−61−391.