Минздрав Челябинской области заявил об отсутствии вакцины от полиомиелита

Инактивированной вакцины от полиомиелита в Челябинской области в настоящее время нет, заявила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального минздрава Ольга Яворская.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре РФ сообщили о том, что в восьми субъектах страны, включая Челябинскую область, наблюдается дефицит вакцины от полиомиелита.

«Закупом и поставкой занимается Минздрав России. После того как все страны мира, в соответствии с директивой ВОЗ, перешли с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную вся страна столкнулась с сокращением поставки полиомиелитной вакцины, — говорит Ольга Яворская. — В Челябинскую область на данный момент поставлено только 2% от утверждённой заявки. Информации о сроках поставки инактивированной полиомиелитной вакцины пока нет».

Детям из групп риска в Челябинской области сейчас ставят комбинированную вакцину «Пентаксим», в состав которой входит инактивированная вакцина против полиомиелита. Для этих целей губернатор выделил из резервного фонда 49 млн рублей. Однако малышам, которым ранее была поставлена прививка против коклюша-дифтерии-столбняка (АКДС), использовать «Пентаксим» нельзя.