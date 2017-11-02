ГИБДД просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах в непогоду
Также Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы.
Также Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы.
ГИБДД просит автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах, особенно во время непогоды. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода с расстояния 25−50 метров. Если же на верхней одежде человека расположены «светлячки», то это расстояние увеличивается в четыре раза. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой «яркий» пешеход становится виден, увеличивается со 100 метров до 350 метров. Световозвращатели необходимо разместить на уровне груди, спине и по бокам — на рукавах.
В период сокращения светового дня и при неблагоприятных погодных условиях водителям необходимо быть особенно внимательными к пешим участникам дорожного движения и заблаговременно снижать скорость вблизи пешеходных переходов. В ближайшее время вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями пункта 4.5 ПДД РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы обязаны выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Вне населенных пунктов пешие участники движения должны двигаться навстречу потоку транспорта.