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14:46 (мск), источник: Новый Калининград

ГИБДД просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах в непогоду

Также Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы.

ГИБДД просит автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах, особенно во время непогоды. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального УМВД, по данным областной Госавтоинспекции, значительная часть наездов на пешеходов происходит в темное время суток. В связи с этим инспекторы ГИБДД рекомендуют пешим участникам дорожного движения использовать световозвращающие элементы. С их помощью можно стать гораздо заметнее на дороге.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода с расстояния 25−50 метров. Если же на верхней одежде человека расположены «светлячки», то это расстояние увеличивается в четыре раза. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой «яркий» пешеход становится виден, увеличивается со 100 метров до 350 метров. Световозвращатели необходимо разместить на уровне груди, спине и по бокам — на рукавах.

В период сокращения светового дня и при неблагоприятных погодных условиях водителям необходимо быть особенно внимательными к пешим участникам дорожного движения и заблаговременно снижать скорость вблизи пешеходных переходов. В ближайшее время вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями пункта 4.5 ПДД РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы обязаны выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Вне населенных пунктов пешие участники движения должны двигаться навстречу потоку транспорта.

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