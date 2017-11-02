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15:02 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет: в Беларуси к выходным дожди закончатся и немного потеплеет

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Синоптики обещают улучшение погоды в Беларуси к концу недели, сообщили в Гидромете.

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Источник: Sputnik.by

1 ноября на всей территории Беларуси сохранялась неустойчивая погода, во многих районах шли дожди и мокрый снег. На северо-востоке страны наблюдался снежный покров.

«3 ноября ночью погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды», — сообщили Sputnik в Гидромете.

По словам синоптиков, в дневное время в отдельных районах ожидаются дожди, ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

«Температура воздуха ночью и утром на северо-востоке +1°С и до +8°С по югу страны, а во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С», — рассказали в Гидромете.

Там также сообщили, что 4—5 ноября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления.

4 ноября будет преимущественно без осадков, а во второй половине дня температура повысится до +4..+5°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+4°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+12°С, сказали синоптики.

В минувшую среду в стране сохранялась неустойчивая погода. а во второй половине дня температура повысится до +4..+5°С, что в основном на 1−4°С ниже климатической нормы.

В Гидромете также сообщили, что местами по северо-востоку республики наблюдается снежный покров высотой до 1−2 см.

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