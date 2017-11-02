Гидромет: в Беларуси к выходным дожди закончатся и немного потеплеет
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Синоптики обещают улучшение погоды в Беларуси к концу недели, сообщили в Гидромете.
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Синоптики обещают улучшение погоды в Беларуси к концу недели, сообщили в Гидромете.
1 ноября на всей территории Беларуси сохранялась неустойчивая погода, во многих районах шли дожди и мокрый снег. На
«3 ноября ночью погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды», — сообщили Sputnik в Гидромете.
По словам синоптиков, в дневное время в отдельных районах ожидаются дожди, ветер будет
«Температура воздуха ночью и утром на
Там также сообщили, что
4 ноября будет преимущественно без осадков, а во второй половине дня температура повысится до +4..+5°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+4°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+12°С, сказали синоптики.
В минувшую среду в стране сохранялась неустойчивая погода. а во второй половине дня температура повысится до +4..+5°С, что в основном на 1−4°С ниже климатической нормы.
В Гидромете также сообщили, что местами по