Гидромет: в Беларуси к выходным дожди закончатся и немного потеплеет

Источник: Sputnik.by

1 ноября на всей территории Беларуси сохранялась неустойчивая погода, во многих районах шли дожди и мокрый снег. На северо-востоке страны наблюдался снежный покров.

«3 ноября ночью погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды», — сообщили Sputnik в Гидромете.

По словам синоптиков, в дневное время в отдельных районах ожидаются дожди, ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

«Температура воздуха ночью и утром на северо-востоке +1°С и до +8°С по югу страны, а во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С», — рассказали в Гидромете.

Там также сообщили, что 4—5 ноября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления.

4 ноября будет преимущественно без осадков, а во второй половине дня температура повысится до +4..+5°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+4°С, а во второй половине дня температура повысится до +4..+12°С, сказали синоптики.

В минувшую среду в стране сохранялась неустойчивая погода. а во второй половине дня температура повысится до +4..+5°С, что в основном на 1−4°С ниже климатической нормы.