Отопительный сезон начался в Сочи на две недели раньше намеченной даты

Источник: Вести Сочи

В это время на широте, где располагается курорт, среднесуточная температура варьируется от +10 до +15 °C. Однако в этом году похолодание наступило раньше. 2 ноября в городе официально начался отопительный сезон.

В Красной Поляне и в северной части Лазаревского района тепло в домах стало еще в начале недели. Теперь пришла очередь и других микрорайонов. Для того, чтобы нагреть батареи, потребуется несколько дней, сообщил заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук.