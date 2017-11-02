Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Неизбежность старения доказали математически
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Бесшумная «Черная дыра»: российская подлодка за 60 секунд – кадры
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
17:40 (мск), источник: Вести Сочи

Отопительный сезон начался в Сочи на две недели раньше намеченной даты

В соответствии с санитарными нормами и правилами отопительный сезон в Сочи обычно начинается с 15 ноября.

Источник: Вести Сочи

В это время на широте, где располагается курорт, среднесуточная температура варьируется от +10 до +15 °C. Однако в этом году похолодание наступило раньше. 2 ноября в городе официально начался отопительный сезон.

В Красной Поляне и в северной части Лазаревского района тепло в домах стало еще в начале недели. Теперь пришла очередь и других микрорайонов. Для того, чтобы нагреть батареи, потребуется несколько дней, сообщил заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук.

«Как показывает практика, пуск отопления в городе Сочи происходит в течение трех дней. Нельзя включить все дома одновременно, потому что объем неподогретой воды в жилых домах огромен. Он попадает в котельные, котельным нужно его подогреть и опять отдать в сеть. Для этого одна треть запускается сегодня, одна треть — завтра и одна треть — послезавтра», — рассказал он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Путин наградит уволенных губернаторов
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках
Мультфильмы и вирусные ролики: что было в компьютере бен Ладена
Список растет: кого обвиняют в сексуальных домогательствах
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь