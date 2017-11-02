Отопительный сезон начался в Сочи на две недели раньше намеченной даты
В соответствии с санитарными нормами и правилами отопительный сезон в Сочи обычно начинается с 15 ноября.
В соответствии с санитарными нормами и правилами отопительный сезон в Сочи обычно начинается с 15 ноября.
В это время на широте, где располагается курорт, среднесуточная температура варьируется от +10 до +15 °C. Однако в этом году похолодание наступило раньше. 2 ноября в городе официально начался отопительный сезон.
В Красной Поляне и в северной части Лазаревского района тепло в домах стало еще в начале недели. Теперь пришла очередь и других микрорайонов. Для того, чтобы нагреть батареи, потребуется несколько дней, сообщил заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук.
«Как показывает практика, пуск отопления в городе Сочи происходит в течение трех дней. Нельзя включить все дома одновременно, потому что объем неподогретой воды в жилых домах огромен. Он попадает в котельные, котельным нужно его подогреть и опять отдать в сеть. Для этого одна треть запускается сегодня, одна треть — завтра и одна треть — послезавтра», — рассказал он.