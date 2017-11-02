В Самарской области сотрудники ГИБДД устроят охоту на пьяных водителей

Мероприятие пройдет на территории Новокуйбышевска, Ставропольского, Безенчукского, Большечерниговского и Шенталинского районов. В Самаре оно состоится в пятницу, 3 ноября, в 21:00 на улице Ставропольской, 120. Там пройдет совместный тематический инструктаж инспекторов ДПС и активистов общественной организации «Ночной патруль».
Далее для проведения тотальных проверок участники мероприятия поедут на улицу Антонова-Овсеенко. Здесь сотрудники ГИБДД создадут живой коридор, через который будут проезжать транспортные средства.
«С каждым водителем будет проведена беседа с целью выяснения, не употреблял ли он алкогольные напитки или наркотические вещества. При отсутствии признаков опьянения автомобилистам будет предложено продолжить движение. При наличии же агрессивной реакции, неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещенных препаратов, при явных внешних признаках опьянения (нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица), водитель будет направлен на медицинское освидетельствование», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В спецрейде примет участие заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области подполковник полиции Игорь Бобров.