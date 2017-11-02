В Самарской области сотрудники ГИБДД устроят охоту на пьяных водителей

Мероприятие пройдет на территории Новокуйбышевска, Ставропольского, Безенчукского, Большечерниговского и Шенталинского районов. В Самаре оно состоится в пятницу, 3 ноября, в 21:00 на улице Ставропольской, 120. Там пройдет совместный тематический инструктаж инспекторов ДПС и активистов общественной организации «Ночной патруль».

Далее для проведения тотальных проверок участники мероприятия поедут на улицу Антонова-Овсеенко. Здесь сотрудники ГИБДД создадут живой коридор, через который будут проезжать транспортные средства.