Временный павильон сносят на Нижегородской ярмарке

«Демонтаж временных павильонов начался 18 октября. Сейчас разобраны павильоны №№ 4 и 5. Возможно, позже будет обсуждаться также снос павильонов №№ 3 и 6, расположенных по бокам от Главного ярмарочного дома. Но первоочередной задачей был снос сооружений, которые закрывали вид на главное здание со стороны улицы Советской», — рассказали в пресс-службе.