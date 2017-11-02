Временный павильон сносят на Нижегородской ярмарке
Павильон № 2 на Нижегородской ярмарке начали сносить накануне вечером 1 ноября. Как сообщает
Павильон № 2 на Нижегородской ярмарке начали сносить накануне вечером 1 ноября. Как сообщает
«Демонтаж временных павильонов начался 18 октября. Сейчас разобраны павильоны №№ 4 и 5. Возможно, позже будет обсуждаться также снос павильонов №№ 3 и 6, расположенных по бокам от Главного ярмарочного дома. Но первоочередной задачей был снос сооружений, которые закрывали вид на главное здание со стороны улицы Советской», — рассказали в
Работы должны быть завершены до 4 ноября, поскольку в День народного единства на территории Нижегородской ярмарки запланировано открытие исторического парка «Россия — моя история» и праздничные мероприятия.