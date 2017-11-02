Умер писатель Владимир Маканин

Источник: РИА Новости

«Владимир Семенович Маканин умер у себя дома, 1 ноября, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище. У него остались жена, две дочери, двое внуков и правнук или правнучка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Советский и российский писатель Владимир Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе «Большая книга», «Русский Букер», «Пенне» (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии «Ясная Поляна» и других.

Его первый роман «Прямая линия» был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги «Предтеча», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Две сестры и Кандинский», а также многочисленные сборники повестей и рассказов.

«Он не был похож ни на кого из своих современников: и по стилю, и теме всегда шел своей дорогой. Математик по первому образованию, он соединял в своей прозе холодную ясность мысли и горячность сердца. Он создал уникальный художественный мир, ставший предметом многих диссертаций», — сказала руководитель отдела современной литературы издательства «Эксмо» Ольга Аминова, чьи слова приводит пресс-служба.