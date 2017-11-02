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15:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральских водителей предупреждают о снегопадах и морозах

Автовладельцев просят по возможности отказаться от поездок.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 94% 766 мм рт. ст. 2 м/с

Снегопады и понижение температуры ожидаются на Южном Урале в ближайшие сутки, сообщают в областном УГИБДД.

«Сегодня, 2 ноября, на 1569 — 1580 км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района в Челябинской области произошло резкое выпадение большого количества осадков в виде снега, из-за чего было осложнение движение. В настоящее время в Ашинском районе и во всей горнозаводской зоне местами идет слабый снег, видимость хорошая», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтонспекции отмечают, что ухудшение погоды может привести к обледенению дорог и увеличению числа ДТП. Автовладельцам рекомендуют по возможности отказаться от поездок. Если выезд отложить не получается, на трассе следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

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