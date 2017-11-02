Южноуральских водителей предупреждают о снегопадах и морозах
Автовладельцев просят по возможности отказаться от поездок.
Автовладельцев просят по возможности отказаться от поездок.
Снегопады и понижение температуры ожидаются на Южном Урале в ближайшие сутки, сообщают в областном УГИБДД.
«Сегодня, 2 ноября, на 1569 — 1580 км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района в Челябинской области произошло резкое выпадение большого количества осадков в виде снега,
Сотрудники Госавтонспекции отмечают, что ухудшение погоды может привести к обледенению дорог и увеличению числа ДТП. Автовладельцам рекомендуют по возможности отказаться от поездок. Если выезд отложить не получается, на трассе следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.