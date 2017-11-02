Южноуральских водителей предупреждают о снегопадах и морозах

Снегопады и понижение температуры ожидаются на Южном Урале в ближайшие сутки, сообщают в областном УГИБДД.

«Сегодня, 2 ноября, на 1569 — 1580 км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района в Челябинской области произошло резкое выпадение большого количества осадков в виде снега, из-за чего было осложнение движение. В настоящее время в Ашинском районе и во всей горнозаводской зоне местами идет слабый снег, видимость хорошая», — говорится в сообщении.