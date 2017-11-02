Куда пойти омичам 4 ноября — путеводитель по «Ночи искусств»

Омская область традиционно присоединилась к акции — мероприятия будут проходить в регионе 3 и 4 ноября. Учреждения культуры Омской области подготовили интересные программы, которые будут идти до позднего вечера.

Филармония, Музыкальный театр, библиотека им. А. С. Пушкина, музеи — практически никто не остался в стороне. Мастер-классы для детей, экскурсии для взрослых, развлечения для подростков, концерты для семейного посещения. На любой взыскательный вкус в нашем расписании вы найдете занятие по душе. «СуперОмск» уже традиционно публикует путеводитель по «Ночи искусств» в Омске. Вход бесплатный.

Омская филармония

Время: 18:00 — 24:00. Локация: Партизанская ул., 2/4, Органный зал.

Омская филармония подготовила мероприятия, которые перенесут омичей на 100-летие назад и окунут в эпоху Октябрьской социалистической революции. Пропуск на мероприятие будет осуществляться в порядке очереди группами до 50 человек каждые 10 минут. Уже у дверей участники должны будут определиться со своими политическими убеждениями. Для тех, кто не относит себя ни к «большевикам», ни к «либералам» — будет предоставлена возможность поучаствовать в любых испытаниях, каждое из которых будет по-своему увлекательным и неповторимым.

Октябрьская революция — одно из переломных событий XX века в истории России и всего мира. Омская филармония предлагает перенестись в эпоху начала прошлого века, пофантазировать на тему революционных событий и поучаствовать в ее эпизодах. Участникам квеста предстоит определиться со своими «политическими убеждениями» и выбрать для себя роль в предлагаемой реконструкции исторических событий. Большевики и либералы будут проходить квест по разным маршрутам. Первым предстоит изготавливать знамена, писать манифесты и декодировать перехваченные шифровки, их оппонентам — вспомнить дворянские манеры и воинские умения.

Революционные события будут разворачиваться на фоне тематического антуража, складывающегося из фотохроники эпохи, костюмов действующих персонажей, транспарантов и другой атрибутики. Более того, все происходящее будет пропитано тонким музыкальным смыслом, в лучших филармонических традициях. Артисты филармонии будут встречать участников квеста на разных этапах в различных амплуа. Как и полагается, искусство будет представлено в нескольких ипостасях, присущих революционному течению — народное и академическое. С одной стороны, это революционные частушки и распевание революционных маршей под аккомпанемент органа, а с другой, уроки танца от воспитанниц института благородных девиц, звуки старинной балалайки, поэтические манифесты.

Участники квеста на каждом этапе будут «зарабатывать» продовольственные карточки, которые в голодные годы первой мировой войны определяли условия выживания людей. Их также можно будет обменять на рыночной площади на необходимую «провизию». В финале, разумеется, состоится эпохальная встреча в Зимнем дворце.

В Виртуальном концертом зале, тем временем, можно будет взглянуть на эпизоды революционного переворота со стороны, не погружаясь в события лично. Зрителям будут предложены культовые ленты советских времен: детский фильм Евгения Шерстобитова «Сказка о Мальчише-Кибальчише» и легендарная кинолента Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Последняя представляет собой немое кино с музыкальным сопровождением. Существует множество версий саундтреков к этому фильму, в которых используется музыка Эдмунда Майзеля, Дмитрия Шостаковича, Николая Крюкова, есть даже версия с музыкой из симфоний Людвига Бетховена.

Программа:

18.00 — 22.00 Исторический квест.

Трансляция тематических видеофильмов в Виртуальном концертном зале:

19.00 «Сказка о Мальчише-Кибальчише», режиссер — Евгений Шерстобитов.

22.30 «Броненосец Потемкин». Легендарный фильм режиссера Сергея Эйзенштейна с новой версией саундтрека, созданного британским дуэтом Pet Shop Boys.

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»

Время: 17:00 — 20:00. Локация: проспект К. Маркса, 41.

Для маленьких посетителей акции (детей с 4 лет) на 1-м этаже Музея театральных кукол будет показываться интерактивная программа «В каморке папы Карло». Возрастная рекомендация — 0+ (старше 4 лет).

Мастер-классов будет несколько, ведь понятие «кукольник» объединяет как артистов, так и мастеров, изготавливающих кукол. Под названием «И оживают куклы…» пройдут сразу два мастер-класса по искусству оживления куклы: мастер-класс по работе с тростевой куклой состоится в фойе Большого зала, мастер-класс по работе с планшетной куклой и марионеткой — в фойе Малого зала. В фойе-гостиную Малого зала приглашают на мастер-класс «Кукольных дел мастера»: специалисты из цехов «Арлекина» расскажут и покажут, как идет работа над изготовлением театральной куклы. В рамках мастер-класса можно получить консультацию по интересующим вопросам. Возрастная рекомендация — 6+.

На 3-м этаже Музея театральных кукол будет работать фотозона «Театральная костюмерная». Здесь в Зеркальной комнате каждый сможет создать необычный для себя образ, используя элементы театральных костюмов и театральные аксессуары и запечатлеть себя для вечности. Возрастная рекомендация — 0+ (старше 4 лет).

Также гостей ждет череда мероприятий, которые имеют локальное время проведения. На эти мероприятия зрителям нужно занять места в зрительных залах до их начала. Количество мест ограничено.

С 17.15 до 17.45 и с 18.15 до 18.45 в Большом зале театра пройдет творческая встреча с ведущим актером театра заслуженным деятелем культуры Омской области Дмитрием Войдаком. Возрастная рекомендация — 12+.

В 17.50, 18.50, 19.50 в Большом зале театра будет представлена свето-музыкальная зарисовка «Да будет свет!», посвященная работе в театре художника по свету и звукорежиссера. Возрастная рекомендация — 0+ (старше 4 лет).

В 18.00 и 19.15 в Малом зале театра можно будет увидеть, как взаимодействуют артисты-кукловоды во время ширмовых спектаклей с тростевыми куклами. Партизанская ул., raquo; будет показан отрывок из подобного спектакля сначала с ширмой, скрывающих артистов, а потом — без. Возрастная рекомендация — 6+.

Весь вечер для гостей «Арлекина» работает театральное кафе.

Омский государственный академический театр драмы

Время: 22:00- 24:00. Локация: ул. Ленина, 8а.

Зрителей Ночи искусств встретят призраки революционного прошлого. Омский академический театр драмы впервые проведет экскурсию по кулуарам в жанре променад-театра. В основу сюжета спектакля легли незримо связанные судьбы антагонистов — Верховного правителя России адмирала Колчака и «короля писателей» Сорокина.

Совершить путешествие можно только по одному из маршрутов — события на пути Колчака и Сорокина разные, поэтому часть из них так и останется непознанной. Участники экскурсии-спектакля получат возможность посетить внутренние помещения театра, а также станут свидетелями сцен из жизни главных героев своего маршрута.

Спектакль завершится на Основной сцене театра, а финальной его точкой станет концерт музыкального артпроекта актеров Омской драмы — «L.O.S.S.I.». Авторы песен и исполнители группы — артисты драмтеатра, а также студенты факультета культуры и искусств ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.

В роли Александра Колчака — Артем Ильин, в роли Антона Сорокина — Иван Курамов. Роль Анны Тимиревой исполнит Марина Бабошина. Экскурсоводы — зав. музейным отделом театра Юлия Ескина и помощник главного режиссера по репертуару Александрина Шаклеева.

Вход свободный. Количество мест в экскурсии-спектакли ограничено. С 22.00 театр начинает сбор гостей — первые 120 человек получат входные листовки. Начало маршрута в 22.30.

Омский государственный историко-краеведческий музей

Время: 18:00 — 21:00. Локация: ул. Ленина, 23а.

Мероприятия акции «Ночь искусств в Краеведческом музее» будут приурочены к 100-летию Октябрьской революции в Росси и представят гостям возможность посетить выставку «Жизнь Белой столицы» и историческую экспозицию «Сибирский град Петров», услышать историю Омска от ведущих научных сотрудников музея.

Омский музей Кондратия Белова

Время: 18:00 — 24:00. Локация: ул. Чокана Валиханова, 10.

18:00 — 20:00 Портрет по заказу.

18:00 — Мастер-класс по народной кукле от детской художественной студии «Скворечник».

19:20 — Творческая встреча. В. Белоусов — член ВТОО «Союз художников России».

21:00 — Авторские стихи и песни.

Во время «Ночи искусств» посетителей ждет чаепитие в уютной гостиной с традиционным беловским пирогом.

Омский ТЮЗ

Время: 22:00. Локация: Партизанская ул., 4 В.

В театре пройдет эко-квест с участием наших артистов и участников клуба спортивно-тактических игр и активного отдыха «Весёлый Роджер». Участники квеста окажутся на Земле после катастрофы, в течение 30 минут они должны спасти планету, сохранив свои жизни.

Количество мест ограничено. Участие в квесте проходит по спискам. Записывается здесь vk.com/omsk_tuz?w=wall-7356756 513 .

Музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Время: 23:00. Локация: Ленина, 3, Врубелевский корпус.

23.00 — 01.00 Экскурсия «На приеме во дворце». Предметы декоративно-прикладного искусства из дворцовых коллекций. В зале могут одновременно находиться не более 30 человек.

23.00 — 01.00 Экскурсия «Искусство рубежа эпох (XIX — XX вв.)». Живописные произведения русских художников. В зале могут одновременно находиться не более 30 человек.

23.00 — 01.00 «Рассказы о русских художниках». Жизнь и творчество И. К. Айвазовского, М. П. Боткина. В зале могут одновременно находиться не более 30 человек.

23.00 — 01.00 Выставка «Ремесло как искусство». Предметы декоративно-прикладного искусства из Эрмитажа. В зале могут одновременно находиться не более 10 человек.

Омский государственный музыкальный театр

Время: 17:00 — 00:00. Локация: ул. 10 Лет Октября, 2.

Гостей ждет интерактивное путешествие по театральному закулисью, посещение музея и фото в костюмах персонажей. Фотографироваться можно будет в режиме «селфи» или сделать авторские фото от театрального фотохудожника Александра Барановского.

В 18.00 на сцене театра будет показан мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» (вход по билетам), после которого состоится творческая встреча солистами — исполнителями ролей (начало в 20.20).

В 21.00 всех участников акции в вестибюле театра будут приветствовать эстрадное трио музыкантов и детский ансамбль танца «Свободное движение». Гости театра смогут сделать селфи с актерами в декорациях, созданных в фойе театра на втором этаже.

Много интересного расскажет гостям в этот вечер хранитель музея Ирина Никеева. Ее экскурс в историческое прошлое Омского музыкального театра начнется в 21.40. В это же время стартует мастер-класс ведущей солистки балета, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Нины Маляренко. Балерина расскажет о том, «Как научиться танцевать» — именно так называется урок в балетном классе, на который необходимо захватить сменную обувь.

Одновременно с уроком танца в зрительном зале начнется мастер-класс заслуженной артистки РФ Ирины Трусовой «Тайны искусства вокала», на котором ведущая солистка театра раскроет секреты вокального мастерства и … научит петь.

В 22.40 на сцене театра состоится презентация новых проектов Омского музыкального театра, среди которых концертные программы «Лицом к лицу», когда артисты и зрители находятся рядом друг с другом на сцене; вокальный вечер «Романтика романсов», премьера которого состоится 3 декабря, а так же театрализованный концерт «Четыре сезона для оперы», «зимнюю» часть которого можно будет увидеть 10 декабря.

Новые проекты представят главный дирижер театра, лауреат премии Губернатора Омской области Юрий Соснин и заслуженные артисты РФ Татьяна Боброва и Владимир Миллер.

В финале вечера зрители станут участниками викторины «Знаете ли вы историю Омского музыкального театра?». Победители получат пригласительные билеты на спектакли.

Государственный художественный музей «Либеров-центр»

Время: 18:00 — 22:00. Локация: ул. Думская, 3.

3 ноября.

18.00 — 20.00. Авторская лекция Е. Барановской «Ввод в мировой расцвет. Символика поэмы А. Блока «Двенадцать».

Перформанс Омского авторского театра «Данделионы».

4 ноября.

16.00 — 16.40. Церемония награждения участников конкурса-пленэра «По Либеровским местам».

16.40 — 17.40. Концерт-презентация подготовительного отделения Художественной студии для детей и молодёжи «Листопад, листопад, листья жёлтые кружат».

18.00 — 18.30. Открытие выставки живописи и графики омских художников ХХ века «Музыка революции».

18.30 — 19.00. Авторская программа народной артистки России В. А. Шершнёвой «Музыкальный час».

19.00 — 20.00. Музыкальный интерактив «Мы новый мир построим».

20.00 — 22.00. Показ кинофильма А. Митты «Гори, гори, моя звезда».

Мастер-классы и фотозоны:

«Пролетарский натюрморт» по мотивам живописи К. С. Петрова-Водкина.

«Красная гвоздика».

Интеллектуальная игра «Не лагай, слагая слоган!».

Выставки:

«Музыка революции». Живопись и графика омских художников ХХ века, Пятая всероссийская выставка-конкурс «Молодые пастелисты России».

Омский государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского

Время: 17:00 — 21:30. Локация: ул. Достоевского, 1.

17:00 — 17:40 Спектакль «Медведь» (школа театра абсурда «У криницы»).

17:40 — 18:00 Литературная викторина «В городе столько красоты…».

18:00 — 18:45 Спектакль «Радость» (театр-студия «Позиция»).

18:50 — 19:20 Вечер русского романса «Ночь светла…».

18:25- 20:30 Экскурс в прошлое «Легенды и мифы о пребывании Ф. М. Достоевского в Омске». Читает лекцию директор музея Виктор Вайнерман.

20:30 — 21:30 литературный квест «Расшифровать Достоевского».

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина

Время 17:00 — 20:00. Локация: ул. Красный Путь, 11.

Любители творчества А. С. Пушкина совершат «Литературное путешествие по Пушкинским местам». Для них подготовлен цикл мультимедийных презентаций.

Публичная лекция «И. В. Гёте в искусстве» посвящена отображению личности и творчества великого немецкого поэта и писателя в живописи, скульптуре, музыке, кино- и театральных работах.

Семь книжно-иллюстративных выставок увлекут посетителей с самыми разными интересами. А Осмыслению темы Октябрьской революции в кино будет посвящён видеолекторий «Штурм Зимнего дворца в советском кинематографе».

Тема революции и Гражданской войны продолжится демонстрацией историко-революционного боевика «Золотой эшелон», в котором воссозданы картины революционного Омска. Их можно будет сравнить с кадрами кинохроники «Омскъ. 1918−1919 гг.». Проверить свои знания об этом периоде истории Омска смогут участники мультимедийной викторины «Знаете ли вы Белую столицу?».

Любителей экранизаций литературной классики ждёт просмотр и обсуждение последнего вышедшего на экраны фильма режиссёра Веры Глаголевой «Две женщины» по пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне».

Поклонников изобразительного искусства порадует видеолекторий — показ избранных выпусков телевизионного авторского проекта искусствоведа Паолы Волковой «Мост над бездной», посвящённой шедеврам великих художников разных эпох: Боттичелли, Рафаэля, Ван Гога, Моне, Рублёва, Малевича.

Две художественные выставки представят творчество современных мастеров изобразительного искусства. Экспозиция «Каллиграфия 12» и выставка «Просторы нашей Родины».

Репродукции пейзажей русских и зарубежных художников из цикла «Природы лик многообразный», приуроченного к Году экологии в России, будут представлены на выставке художественной открытки «Образ природы в живописи».

Попробовать свои силы в изобразительном искусстве можно будет, посетив мастер-класс «Рисуем пейзаж». Проверить и укрепить свои знания в области живописи смогут участники викторины «Пейзаж: угадай Художника!».

Меломанам в ночь искусств можно будет насладиться звучащей выставкой «Музыка ночи»: на Музыкальном балконе будет представлена подборка из фонда грампластинок.

Омский музей просвещения

Время 17:00 — 24:00. Локация: ул. Музейная, 3.

17.00 — 18.00 Пешеходная экскурсия «по следам СССР». Мифы, легенды и реальные факты из истории знаменитых зданий советской застройки

18.00 — 18.30 Презентация выставки «Historia est magistra vitae».

18.30 — 19.00 Экскурсия по выставке «Historia est magistra vitae».

Танцевальное шоу «Живи ярче — танцуй»! Руководитель — П. Левицкая.

19.00 — 20.00 Интерактивная площадка для творчества: Лайфхак времен СССР или лень — двигатель прогресса.

Музыкальная программа «Ночной концерт». Творческие молодежные коллективы под руководством И. Лебедева.

20.00 — 21.00 Концертная программа «В союзе дружных муз». Руководитель — Т. Денисова.

Демонстрация мультфильмов советской эпохи.

21.00 — 22.00 Лекция Безродной О. А. «Искусство творит исторические мифы или спор о том, убивал ли Иван Грозный своего сына».

Демонстрация мультфильмов советской эпохи.

22.00 — 24.00 Археологические открытия Омского Прииртышья в публичной лекции директора музея Игоря Скандакова и историка-краеведа Александра Тихонова.