Куда пойти омичам 4 ноября — путеводитель по «Ночи искусств»
В эти выходные в стране пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».
В эти выходные в стране пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».
Омская область традиционно присоединилась к акции — мероприятия будут проходить в регионе 3 и 4 ноября. Учреждения культуры Омской области подготовили интересные программы, которые будут идти до позднего вечера.
Филармония, Музыкальный театр, библиотека им. А. С. Пушкина, музеи — практически никто не остался в стороне.
Омская филармония
Время: 18:00 — 24:00. Локация: Партизанская ул., 2/4, Органный зал.
Омская филармония подготовила мероприятия, которые перенесут омичей на 100-летие назад и окунут в эпоху Октябрьской социалистической революции. Пропуск на мероприятие будет осуществляться в порядке очереди группами до 50 человек каждые 10 минут. Уже у дверей участники должны будут определиться со своими политическими убеждениями. Для тех, кто не относит себя ни к «большевикам», ни к «либералам» — будет предоставлена возможность поучаствовать в любых испытаниях, каждое из которых будет
Октябрьская революция — одно из переломных событий XX века в истории России и всего мира. Омская филармония предлагает перенестись в эпоху начала прошлого века, пофантазировать на тему революционных событий и поучаствовать в ее эпизодах. Участникам квеста предстоит определиться со своими «политическими убеждениями» и выбрать для себя роль в предлагаемой реконструкции исторических событий. Большевики и либералы будут проходить квест по разным маршрутам. Первым предстоит изготавливать знамена, писать манифесты и декодировать перехваченные шифровки, их оппонентам — вспомнить дворянские манеры и воинские умения.
Революционные события будут разворачиваться на фоне тематического антуража, складывающегося из фотохроники эпохи, костюмов действующих персонажей, транспарантов и другой атрибутики. Более того, все происходящее будет пропитано тонким музыкальным смыслом, в лучших филармонических традициях. Артисты филармонии будут встречать участников квеста на разных этапах в различных амплуа. Как и полагается, искусство будет представлено в нескольких ипостасях, присущих революционному течению — народное и академическое. С одной стороны, это революционные частушки и распевание революционных маршей под аккомпанемент органа, а с другой, уроки танца от воспитанниц института благородных девиц, звуки старинной балалайки, поэтические манифесты.
Участники квеста на каждом этапе будут «зарабатывать» продовольственные карточки, которые в голодные годы первой мировой войны определяли условия выживания людей. Их также можно будет обменять на рыночной площади на необходимую «провизию». В финале, разумеется, состоится эпохальная встреча в Зимнем дворце.
В Виртуальном концертом зале, тем временем, можно будет взглянуть на эпизоды революционного переворота со стороны, не погружаясь в события лично. Зрителям будут предложены культовые ленты советских времен: детский фильм Евгения Шерстобитова «Сказка о Мальчише-Кибальчише» и легендарная кинолента Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Последняя представляет собой немое кино с музыкальным сопровождением. Существует множество версий саундтреков к этому фильму, в которых используется музыка Эдмунда Майзеля, Дмитрия Шостаковича, Николая Крюкова, есть даже версия с музыкой из симфоний Людвига Бетховена.
Программа:
18.00 — 22.00 Исторический квест.
Трансляция тематических видеофильмов в Виртуальном концертном зале:
19.00 «Сказка о Мальчише-Кибальчише», режиссер — Евгений Шерстобитов.
22.30 «Броненосец Потемкин». Легендарный фильм режиссера Сергея Эйзенштейна с новой версией саундтрека, созданного британским дуэтом Pet Shop Boys.
Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»
Время: 17:00 — 20:00. Локация: проспект К. Маркса, 41.
Для маленьких посетителей акции (детей с 4 лет) на 1-м этаже Музея театральных кукол будет показываться интерактивная программа «В каморке папы Карло». Возрастная рекомендация — 0+ (старше 4 лет).
На 3-м этаже Музея театральных кукол будет работать фотозона «Театральная костюмерная». Здесь в Зеркальной комнате каждый сможет создать необычный для себя образ, используя элементы театральных костюмов и театральные аксессуары и запечатлеть себя для вечности. Возрастная рекомендация — 0+ (старше 4 лет).
Также гостей ждет череда мероприятий, которые имеют локальное время проведения. На эти мероприятия зрителям нужно занять места в зрительных залах до их начала. Количество мест ограничено.
С 17.15 до 17.45 и с 18.15 до 18.45 в Большом зале театра пройдет творческая встреча с ведущим актером театра заслуженным деятелем культуры Омской области Дмитрием Войдаком. Возрастная рекомендация — 12+.
В 17.50, 18.50, 19.50 в Большом зале театра будет представлена
В 18.00 и 19.15 в Малом зале театра можно будет увидеть, как взаимодействуют
Весь вечер для гостей «Арлекина» работает театральное кафе.
Омский государственный академический театр драмы
Время: 22:00- 24:00. Локация: ул. Ленина, 8а.
Зрителей Ночи искусств встретят призраки революционного прошлого. Омский академический театр драмы впервые проведет экскурсию по кулуарам в жанре
Совершить путешествие можно только по одному из маршрутов — события на пути Колчака и Сорокина разные, поэтому часть из них так и останется непознанной. Участники
Спектакль завершится на Основной сцене театра, а финальной его точкой станет концерт музыкального артпроекта актеров Омской драмы — «L.O.S.S.I.». Авторы песен и исполнители группы — артисты драмтеатра, а также студенты факультета культуры и искусств ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.
В роли Александра Колчака — Артем Ильин, в роли Антона Сорокина — Иван Курамов. Роль Анны Тимиревой исполнит Марина Бабошина. Экскурсоводы — зав. музейным отделом театра Юлия Ескина и помощник главного режиссера по репертуару Александрина Шаклеева.
Вход свободный. Количество мест в
Омский государственный
Время: 18:00 — 21:00. Локация: ул. Ленина, 23а.
Мероприятия акции «Ночь искусств в Краеведческом музее» будут приурочены к 100-летию Октябрьской революции в Росси и представят гостям возможность посетить выставку «Жизнь Белой столицы» и историческую экспозицию «Сибирский град Петров», услышать историю Омска от ведущих научных сотрудников музея.
Омский музей Кондратия Белова
Время: 18:00 — 24:00. Локация: ул. Чокана Валиханова, 10.
18:00 — 20:00 Портрет по заказу.
18:00 —
19:20 — Творческая встреча. В. Белоусов — член ВТОО «Союз художников России».
21:00 — Авторские стихи и песни.
Во время «Ночи искусств» посетителей ждет чаепитие в уютной гостиной с традиционным беловским пирогом.
Омский ТЮЗ
Время: 22:00. Локация: Партизанская ул., 4 В.
В театре пройдет
Количество мест ограничено. Участие в квесте проходит по спискам. Записывается здесь vk.com/omsk_tuz?w=wall-7356756513.
Музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
Время: 23:00. Локация: Ленина, 3, Врубелевский корпус.
23.00 — 01.00 Экскурсия «На приеме во дворце». Предметы
23.00 — 01.00 Экскурсия «Искусство рубежа эпох (XIX — XX вв.)». Живописные произведения русских художников. В зале могут одновременно находиться не более 30 человек.
23.00 — 01.00 «Рассказы о русских художниках». Жизнь и творчество И. К. Айвазовского, М. П. Боткина. В зале могут одновременно находиться не более 30 человек.
23.00 — 01.00 Выставка «Ремесло как искусство». Предметы
Омский государственный музыкальный театр
Время: 17:00 — 00:00. Локация: ул. 10 Лет Октября, 2.
Гостей ждет интерактивное путешествие по театральному закулисью, посещение музея и фото в костюмах персонажей. Фотографироваться можно будет в режиме «селфи» или сделать авторские фото от театрального фотохудожника Александра Барановского.
В 18.00 на сцене театра будет показан мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» (вход по билетам), после которого состоится творческая встреча солистами — исполнителями ролей (начало в 20.20).
В 21.00 всех участников акции в вестибюле театра будут приветствовать эстрадное трио музыкантов и детский ансамбль танца «Свободное движение». Гости театра смогут сделать селфи с актерами в декорациях, созданных в фойе театра на втором этаже.
Много интересного расскажет гостям в этот вечер хранитель музея Ирина Никеева. Ее экскурс в историческое прошлое Омского музыкального театра начнется в 21.40. В это же время стартует
Одновременно с уроком танца в зрительном зале начнется
В 22.40 на сцене театра состоится презентация новых проектов Омского музыкального театра, среди которых концертные программы «Лицом к лицу», когда артисты и зрители находятся рядом друг с другом на сцене; вокальный вечер «Романтика романсов», премьера которого состоится 3 декабря, а так же театрализованный концерт «Четыре сезона для оперы», «зимнюю» часть которого можно будет увидеть 10 декабря.
Новые проекты представят главный дирижер театра, лауреат премии Губернатора Омской области Юрий Соснин и заслуженные артисты РФ Татьяна Боброва и Владимир Миллер.
В финале вечера зрители станут участниками викторины «Знаете ли вы историю Омского музыкального театра?». Победители получат пригласительные билеты на спектакли.
Государственный художественный музей «Либеров-центр»
Время: 18:00 — 22:00. Локация: ул. Думская, 3.
3 ноября.
18.00 — 20.00. Авторская лекция Е. Барановской «Ввод в мировой расцвет. Символика поэмы А. Блока «Двенадцать».
Перформанс Омского авторского театра «Данделионы».
4 ноября.
16.00 — 16.40. Церемония награждения участников
16.40 — 17.40.
18.00 — 18.30. Открытие выставки живописи и графики омских художников ХХ века «Музыка революции».
18.30 — 19.00. Авторская программа народной артистки России В. А. Шершнёвой «Музыкальный час».
19.00 — 20.00. Музыкальный интерактив «Мы новый мир построим».
20.00 — 22.00. Показ кинофильма А. Митты «Гори, гори, моя звезда».
«Пролетарский натюрморт» по мотивам живописи К. С.
«Красная гвоздика».
Интеллектуальная игра «Не лагай, слагая слоган!».
Выставки:
«Музыка революции». Живопись и графика омских художников ХХ века, Пятая всероссийская
Омский государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского
Время: 17:00 — 21:30. Локация: ул. Достоевского, 1.
17:00 — 17:40 Спектакль «Медведь» (школа театра абсурда «У криницы»).
17:40 — 18:00 Литературная викторина «В городе столько красоты…».
18:00 — 18:45 Спектакль «Радость» (театр-студия «Позиция»).
18:50 — 19:20 Вечер русского романса «Ночь светла…».
18:25- 20:30 Экскурс в прошлое «Легенды и мифы о пребывании Ф. М. Достоевского в Омске». Читает лекцию директор музея Виктор Вайнерман.
20:30 — 21:30 литературный квест «Расшифровать Достоевского».
Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина
Время 17:00 — 20:00. Локация: ул. Красный Путь, 11.
Любители творчества А. С. Пушкина совершат «Литературное путешествие по Пушкинским местам». Для них подготовлен цикл мультимедийных презентаций.
Публичная лекция «И. В. Гёте в искусстве» посвящена отображению личности и творчества великого немецкого поэта и писателя в живописи, скульптуре, музыке, кино- и театральных работах.
Семь
Тема революции и Гражданской войны продолжится демонстрацией
Любителей экранизаций литературной классики ждёт просмотр и обсуждение последнего вышедшего на экраны фильма режиссёра Веры Глаголевой «Две женщины» по пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне».
Поклонников изобразительного искусства порадует видеолекторий — показ избранных выпусков телевизионного авторского проекта искусствоведа Паолы Волковой «Мост над бездной», посвящённой шедеврам великих художников разных эпох: Боттичелли, Рафаэля, Ван Гога, Моне, Рублёва, Малевича.
Две художественные выставки представят творчество современных мастеров изобразительного искусства. Экспозиция «Каллиграфия 12» и выставка «Просторы нашей Родины».
Репродукции пейзажей русских и зарубежных художников из цикла «Природы лик многообразный», приуроченного к Году экологии в России, будут представлены на выставке художественной открытки «Образ природы в живописи».
Попробовать свои силы в изобразительном искусстве можно будет, посетив
Меломанам в ночь искусств можно будет насладиться звучащей выставкой «Музыка ночи»: на Музыкальном балконе будет представлена подборка из фонда грампластинок.
Омский музей просвещения
Время 17:00 — 24:00. Локация: ул. Музейная, 3.
17.00 — 18.00 Пешеходная экскурсия «по следам СССР». Мифы, легенды и реальные факты из истории знаменитых зданий советской застройки
18.00 — 18.30 Презентация выставки «Historia est magistra vitae».
18.30 — 19.00 Экскурсия по выставке «Historia est magistra vitae».
Танцевальное шоу «Живи ярче — танцуй»! Руководитель — П. Левицкая.
19.00 — 20.00 Интерактивная площадка для творчества: Лайфхак времен СССР или лень — двигатель прогресса.
Музыкальная программа «Ночной концерт». Творческие молодежные коллективы под руководством И. Лебедева.
20.00 — 21.00 Концертная программа «В союзе дружных муз». Руководитель — Т. Денисова.
Демонстрация мультфильмов советской эпохи.
21.00 — 22.00 Лекция Безродной О. А. «Искусство творит исторические мифы или спор о том, убивал ли Иван Грозный своего сына».
Демонстрация мультфильмов советской эпохи.
22.00 — 24.00 Археологические открытия Омского Прииртышья в публичной лекции директора музея Игоря Скандакова и
18.00 — 24.00: Работа сувенирной лавки; фотозона «Назад в пионерское будущее», фотовыставка «Мой путь» к 70-летию фотографа Владимира Кудринского,