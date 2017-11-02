В петербургском метро назвали самый популярный проездной
В подземке проанализировали предпочтения пассажиров.
В подземке проанализировали предпочтения пассажиров.
Проездной билет на пять суток оказался самым популярным среди пассажиров метро Петербурга, сообщает
Согласно подсчетам, с начала 2017 года пассажиры приобрели около 100 тысяч 5-суточных проездных, что и вывело эти билеты в лидеры.
На втором месте в рейтинге расположился проездной на 7 суток: его приобрели в количестве 79 тысяч экземпляров. Наконец, замыкает тройку проездной билет на одни сутки. Его купили 67 тысяч раз.
Аутсайдером стал проездной на шесть суток: его в кассах спрашивали всего 21,5 тысяч раз.