Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
В Петербурге из торгового комплекса госпитализировали 31 человека
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Бесшумная «Черная дыра»: российская подлодка за 60 секунд – кадры
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
17:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В петербургском метро назвали самый популярный проездной

В подземке проанализировали предпочтения пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Проездной билет на пять суток оказался самым популярным среди пассажиров метро Петербурга, сообщает пресс-служба городской подземки. Рейтинг предпочтений жителей северной столицы был составлен в метрополитене накануне.

Согласно подсчетам, с начала 2017 года пассажиры приобрели около 100 тысяч 5-суточных проездных, что и вывело эти билеты в лидеры.

На втором месте в рейтинге расположился проездной на 7 суток: его приобрели в количестве 79 тысяч экземпляров. Наконец, замыкает тройку проездной билет на одни сутки. Его купили 67 тысяч раз.

Аутсайдером стал проездной на шесть суток: его в кассах спрашивали всего 21,5 тысяч раз.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Несчастливая концовка. Чем «Матильда» оскорбила чувства верующих?
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Путин наградит уволенных губернаторов
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках
Мультфильмы и вирусные ролики: что было в компьютере бен Ладена
Список растет: кого обвиняют в сексуальных домогательствах
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь