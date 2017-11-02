Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Бывший главбух создала бренд, принесший ей 78 млн руб. за год
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Бесшумная «Черная дыра»: российская подлодка за 60 секунд – кадры
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
18:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сексуальные домогательства сильных мира сего: список растет

Дастин Хоффман, Кевин Спейси и Бретт Рэтнер пополнили в последние дни список известных людей, которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Волна новых обвинений последовала за недавним скандалом, связанным с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Двое оскароносных актеров, голливудский режиссер и высокопоставленный американский журналист пополнили в последние дни список известных людей, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.

Актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман уже принесли публичные извинения после того, как против них были выдвинуты подобные обвинения.

В то же время шесть женщин обвинили Бретта Рэтнера, режиссера серии фильмов «Час пик» (с Джеки Чаном в главной роли) и «Люди Икс: Последняя битва», в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, однако его адвокат категорически отверг все обвинения в адрес режиссера.

Представитель Кевина Спейси обнародовал короткое заявление для американской прессы, в котором говорится, что актеру «требуется некоторое время на переосмысление и помощь. Больше никакой информации в настоящий момент нет».

Новой волне обвинений предшествовали многочисленные заявления самых разных женщин о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна и последовавшая за этим кампания, призвавшая жертв домогательств рассказать о них публично, распространив в соцсетях хэштаг #MeToo — «я тоже».

В настоящий момент в неподобающем обвинении обвиняются следующие знаменитости:

Кевин Спейси

Новые обвинения против актера и режиссера выдвинули сразу несколько мужчин.

Источник: AP 2017

Американский режиссер Тони Монтана утверждает, что Спейси распускал руки в 2003 году, схватив его за причинное место, когда они были в баре Coronet в Лос-Анджелесе. По его словам, у него после этого в течение полугода было посттравматическое расстройство.

Во время загрузки произошла ошибка.

Монтана рассказал изданию Radar, что ему на тот момент было уже за тридцать. Монтана дебютировал в режиссуре, сняв документальный фильм Overnight (2003 г.).

Он обвинил Спейси после того, как малоизвестный американский актер Энтони Рапп заявил, что Спейси пытался его соблазнить, когда ему было 14 лет.

Сам Спейси утверждает, что не помнит о такой встрече и «в ужасе» от обвинений.

Читайте также
Каминг-аут Кевина Спейси: почему возмущается ЛГБТ-сообщество?

Однако после этого против Спейси, дважды за свою карьеру получавшего «Оскар», стали делаться новые заявления, связанные с периодом, когда в 2004−15 гг. он руководил лондонским театром Old Vic.

В частности, актер из Мексики Роберто Кавазос, сыгравший в нескольких пьесах, поставленных в Old Vic в тот период, заявил, что Спейси «постоянно охотился» на молодых актеров.

Один мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал в программе Би-би-си, что в 1980-е он, будучи подростком, был приглашен провести выходные вместе с Кевином Спейси в Нью-Йорке.

По его словам, Спейси пригласил его лечь в одну постель, но он отказался и спал на диване, однако, когда проснулся, то обнаружил себя в объятиях Спейси.

Бретт Рэтнер

Шесть женщин, включая актрису Оливию Манн из сериала «Newsroom» («Новости», где она играет Слоун Сэббит), обвинили 48-летнего кинорежиссера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и противоправном поведении.

Источник: AP 2017

Их признания опубликовала газета «Los Angeles Times».

Наташа Хестридж, сыгравшая в фильмах «Особь» и «Девять ярдов», заявила, что Рэтнер вынудил ее вступить в половую связь, когда она была 19-летней моделью.

Читайте также
Полный список женщин, обвиняющих Харви Вайнштейна, и их заявления

43-летняя актриса рассказала, что Рэтнер не дал ей выйти из комнаты его нью-йоркской квартиры и заставил совершить половой акт.

«Он по-настоящему выкрутил мне руки. Он просто набросился на меня», — рассказала она газете.

В ответ на статью адвокат Рэтнера «категорически» отверг все обвинения от лица своего клиента.

Параллельно с этим Рэтнер подал в суд на Гавайях на женщину, которая обвинила его в «Фейсбуке» в изнасиловании, совершенном более 10 лет назад.

Рэтнер также заявил, что прекратил деловые отношения с киностудией Warner Bros после появления первых обвинений.

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман обвиняется в том, что в 1985 году он сексуально домогался стажерку во время съемок одного из фильмов с его участием.

Источник: AP 2017

Писательница Анна Грэхэм Хантер заявила, что когда ей было 17 лет, Хоффман «облапал» ее и отпустил в ее адрес непристойный комментарий сексуального характера.

«Он открыто заигрывал, схватил меня сзади, говорил со мной и при мне о сексе», — рассказала она в интервью изданию «Hollywood Reporter».

Хоффман после этого извинился, передав письменное заявление в газету.

Я чрезвычайно уважаю женщин и крайне огорчен, если какими-то своими действиями я поставил ее в неловкое положение. Приношу извинения. Я не такой.
Дастин Хоффман
Актер

Би-би-си также обратилась к представителям Хоффмана за разъяснениями по поводу этих обвинений.

Майкл Орескес

Именитый американский журналист Майкл Орескес покинул свой пост в крупнейшей некоммерческой сети «Национальное общественное радио» (NPR) после обвинений в том, что во время деловых встреч он лез с поцелуями к коллегам-женщинам без их согласия.

Источник: AP 2017

63-летний Орескес ранее работал в агентстве Ассошиэйтед пресс и в газете New York Times.

Обвинения против него выдвинули две женщины, давшие интервью газете Washington Post на условиях анонимности из опасений за свою карьеру. По их словам, он мог резко прервать деловую встречу внезапными поцелуями.

Одна из них сказала, что во время встречи с Орескесом, когда она надеялась получить работу в New York Times, он предложил пообедать в его гостиничном номере, а потом «внезапно полез с поцелуями взасос».

Орескес пока не ответил публично на эти обвинения, и ряд журналистов NPR сообщили, что безуспешно пытались с ним связаться.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп обещал избавиться от лотереи грин-карт
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Путин наградит уволенных губернаторов
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках
Мультфильмы и вирусные ролики: что было в компьютере бен Ладена
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь