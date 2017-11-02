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17:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Парящий мост» в парке «Зарядье» вновь открыли для посетителей после устранения наледи

«Парящий мост» вновь открыт для посетителей парка «Зарядье» после устранения наледи, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.

Источник: Агентство «Москва»

«Парящий» мост открыт для посетителей. Вчера, действительно, его перекрывали на несколько часов, чтобы устранить наледь, образовавшуюся в связи с перепадами температур в последние несколько дней, — сказал собеседник агентства.

Эти меры были необходимы для безопасности и комфорта наших посетителей.
Пресс-служба парка «Зарядье»

Ранее в социальных сетях сообщалось о закрытии моста для гостей парка.

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