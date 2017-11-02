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15:28 (мск), источник: ИА Башинформ

С 1 января все семьи в Башкирии будут получать пожарные извещатели при рождении ребенка

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана внесло изменения в Порядок предоставления социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан. Это позволит с 1 января 2018 года обеспечивать пожарными извещателями семьи при рождении ребенка.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, во исполнение поручения главы Башкортостан Рустэма Хамитова в муниципалитетах продолжается работа по установке автономных пожарных извещателей.

После трагедии в деревне Угузево Бирского района 7 августа этого года Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели не только в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в многодетных малоимущих семьях, но и во всех семьях, где есть дети.

Оборудование мест проживания семей с детьми пожарными извещателями осуществляется Госкомитетом РБ по чрезвычайным ситуациям в рамках акции «Защитим детей от пожара».

Так, в прошлом году в регионе было приобретено и установлено 4,7 тысячи пожарных извещателей. Из них 2,7 тысячи — за счет внебюджетных источников финансирования, остальные — за счет муниципалитетов и спонсоров.

В 2017 году выделены средства на приобретение и установку 38 тысяч пожарных извещателей.

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