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16:11 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

8 ноября в Волгоград привезут Кубок ЧМ-2018

Уже на следующей неделе в Волгоград привезут главный кубок предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. Самый желанный трофей для игроков и болельщиков прибудет в город-герой 8 ноября.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Кубок весит шесть килограммов, отлит из чистого золота и установлен на малахитовом основании. В Волгограде главный символ мундиаля пробудет 4 дня. Церемония приветствия кубка пройдет 8 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Представлять его будет посол Волгограда, как города-организатора чемпионата, Елена Исинбаева.

Тур официального кубка по городам России стартовал 9 сентября. Он уже объехал 13 городов. Во всех населенных пунктах с кубком организовывали фотосессии для всех желающих. Такая традиция продолжится и в Волгограде. Для главного футбольного кубка установят специальный шатер. Попасть в него можно будет в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям. Получить их можно на сайте проекта.

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