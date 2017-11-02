8 ноября в Волгоград привезут Кубок ЧМ-2018

Кубок весит шесть килограммов, отлит из чистого золота и установлен на малахитовом основании. В Волгограде главный символ мундиаля пробудет 4 дня. Церемония приветствия кубка пройдет 8 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Представлять его будет посол Волгограда, как города-организатора чемпионата, Елена Исинбаева.

Тур официального кубка по городам России стартовал 9 сентября. Он уже объехал 13 городов. Во всех населенных пунктах с кубком организовывали фотосессии для всех желающих. Такая традиция продолжится и в Волгограде. Для главного футбольного кубка установят специальный шатер. Попасть в него можно будет в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям. Получить их можно на сайте проекта.