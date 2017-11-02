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16:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Певица Валерия выступит с концертами в Воронеже и Россоши

Шоу пройдут с симфоническим оркестром.

Народная артистка России Валерия в сопровождении симфонического оркестра даст два концерта в Воронежской области. Певица впервые выступит в Молодежном центре Россоши в воскресенье, 5 ноября. На следующий день, 6 ноября, споет в воронежском Event-Hall сити-парка «Град».

В симфоническую программу Валерии войдут лучшие хиты и новые песни «Сердце разорвано», «Микроинфаркты», «Океаны», «Ничего личного». Оркестровые аранжировки сделают шоу романтичным и элегантным, анонсировал концерт муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин. Супруги традиционно приедут на гастроли вместе.

Для россошанцев предстоящий концерт Валерии стал большим культурным событием: зрители раскупили все билеты. В кассе Молодежного центра корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что подготовили к продаже дополнительные билеты на приставные места, их можно приобрести с четверга, 2 ноября. Ранее в Россоши из звезд такой величины выступал только Филипп Киркоров. В марте 2017 года артист показал в райцентре шоу «Я» и заказал большую партию мясных деликатесов у местного фермера.

В Воронеже Валерия последний раз гастролировала в 2016 году. В новогодней программе певицы тогда приняли участие ее дети -дочь Анна и сын Арсений.

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