Госархив РТ представил документы времен Октябрьской революции

Наибольший интерес вызывает листовка комиссаров по защите музеев и художественных коллекций к гражданам Петрограда с просьбой приложить все силы к розыску вещей, похищенных в Зимнем Дворце в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. Особую ценность являет собой обращение Казанского комитета РСДРП о голосовании в Учредительное собрание за депутатов РСДРП — список № 7. Об обстановке, которая сложилась в революционный год в районах будущей ТАССР, рассказывают телефонограмма Казанского губернского комиссара Мамадышскому уездному комиссару о недопустимости в уездах беспорядков, которые могут возникнуть «под влиянием ситуации о захвате власти» и протокол Имелькинского сельсовета Чистопольского уезда о переходе власти к большевикам и о своих требованиях к ним.

Газеты того времени продолжали выполнять свою главную задачу — оперативное информирование читателей. В Госархиве хранится экстренная телеграмма газеты «Революционный Трибун», органа Казанского военно-окружного комитета и культурно-просветительной лиги, об отстранении губернских комиссаров, отмене смертной казни, аресте Керенского. Сохранилось и письмо депутатов Учредительного собрания к народу, в котором говорится о «скорейшем заключении мира, передаче без выкупа в руки трудящихся масс всей земли и закрепление завоеванных народом свободу», а также бюллетени по выборам в Учредительное собрание от членов Народно-Социалистической партии, партии Народной Свободы, социалистов-революционеров Юго-Западного фронта, Российской социал-демократической организации «Единство». Продолжала работать газета «Известия» профессионального союза «Печатник». В номере, которому сегодня исполнилось ровно сто лет, от 2 ноября 1917 года, опубликовано экстренное обращение к рабочим, солдатам, крестьянам и гражданам города Казани. В Госархиве сохранился и юбилейный номер газеты «Красный Набат» от 26 октября 1918 года с описанием событий «Красной недели 24 — 31 октября 1917 года».