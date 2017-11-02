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18:25 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Тарифы на эвакуацию автомобилей в Петербурге вырастут

Цены поднимутся с начала 2018 года.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге увеличат базовые тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей, передают «Невские новости». Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте городского комитета по тарифам.

Согласно документу, стоимость эвакуации машин категорий A, B и M составит 2 тысячи 815 рублей, а один час нахождения транспортного средства на штрафстоянке обойдется водителям в 50,23 рублей.

Владельцы транспортных средств категорий C и D будут платить за перемещение автомобиля 16 тысяч 894 рубля, а за его хранение — 100,46 рублей в час.

Новые тарифы вступят в силу с 2018 года.

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