Тарифы на эвакуацию автомобилей в Петербурге вырастут

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге увеличат базовые тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей, передают «Невские новости». Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте городского комитета по тарифам.

Согласно документу, стоимость эвакуации машин категорий A, B и M составит 2 тысячи 815 рублей, а один час нахождения транспортного средства на штрафстоянке обойдется водителям в 50,23 рублей.

Владельцы транспортных средств категорий C и D будут платить за перемещение автомобиля 16 тысяч 894 рубля, а за его хранение — 100,46 рублей в час.