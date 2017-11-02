Первая в стране газета на латинице выпущена в Костанайской области
Редакция печатного издания попросила читателей присылать отзывы о номере на латинице.
Редакция печатного издания попросила читателей присылать отзывы о номере на латинице.
АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. В Аркалыке выпущен первый номер местной газеты, текст которого отпечатан на латинской графике, сообщила в соцсети администратор паблика «Рухани жаңғыру. Проектный офис Костанайской области» Динара Карымсакова.
Все текстовые материалы, а также шапка газеты «Аркалык хабары» набраны латиницей с учетом требований нового алфавита казахского языка.