Первая в стране газета на латинице выпущена в Костанайской области

АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. В Аркалыке выпущен первый номер местной газеты, текст которого отпечатан на латинской графике, сообщила в соцсети администратор паблика «Рухани жаңғыру. Проектный офис Костанайской области» Динара Карымсакова.