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16:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Первая в стране газета на латинице выпущена в Костанайской области

Редакция печатного издания попросила читателей присылать отзывы о номере на латинице.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. В Аркалыке выпущен первый номер местной газеты, текст которого отпечатан на латинской графике, сообщила в соцсети администратор паблика «Рухани жаңғыру. Проектный офис Костанайской области» Динара Карымсакова.

Все текстовые материалы, а также шапка газеты «Аркалык хабары» набраны латиницей с учетом требований нового алфавита казахского языка.

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