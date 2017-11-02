Кевин Спейси пройдет курс лечения после обвинений в сексуальных домогательствах
Издание Variety сообщает, что Кевин Спейси собирается пройти курс профессионального лечения в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Издание Variety сообщает, что Кевин Спейси собирается пройти курс профессионального лечения в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
«Кевин Спейси берет необходимое время для того, чтобы все оценить и обратиться за помощью. Другой информации на данный момент нет, — заявил изданию представитель актера.
Один из них выступил анонимно и заявил, что Спейси домогался к нему, когда он был несовершеннолетним.