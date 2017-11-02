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16:16 (мск), источник: Esquire

Кевин Спейси пройдет курс лечения после обвинений в сексуальных домогательствах

Издание Variety сообщает, что Кевин Спейси собирается пройти курс профессионального лечения в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

«Кевин Спейси берет необходимое время для того, чтобы все оценить и обратиться за помощью. Другой информации на данный момент нет, — заявил изданию представитель актера.

Секс-скандал вокруг голливудского актера Кевина Спейси продолжается — 1 ноября к обвинениям звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа присоединился мексиканский актер Роберто Кавазос и еще несколько мужчин.

Один из них выступил анонимно и заявил, что Спейси домогался к нему, когда он был несовершеннолетним.

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