Кевин Спейси пройдет курс лечения после обвинений в сексуальных домогательствах

«Кевин Спейси берет необходимое время для того, чтобы все оценить и обратиться за помощью. Другой информации на данный момент нет, — заявил изданию представитель актера.

Секс-скандал вокруг голливудского актера Кевина Спейси продолжается — 1 ноября к обвинениям звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа присоединился мексиканский актер Роберто Кавазос и еще несколько мужчин.