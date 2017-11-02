Путин поблагодарил ученых и благотворителей, вернувших челябинцу зрение
Благотворителей, которые вернули челябинцу возможность видеть, за продвижение науки поблагодарил Президент России Владимир Путин, сообщают РИА Новости.
Благотворителей, которые вернули челябинцу возможность видеть, за продвижение науки поблагодарил Президент России Владимир Путин, сообщают РИА Новости.
Уникальная операция по установке одной из самых «продвинутых» систем бионического зрения в глаз 59-летнего слепоглухого добровольца минувшим летом, напомним, завершилась удачно. И примерно через месяц Григорий Ульянов впервые за долгие годы снова увидел мир.
Сложнейшая операция, которая длилась около восьми часов, была впервые проведена в России благодаря совместным усилиям частных благотворителей и российских медиков и ученых. Из трех с половиной тысяч пациентов, готовых пойти на этот эксперимент, идеально подошел челябинец. Врачи, вернувшие ему зрение, рассказали: видеть мир Григорию Ульянову помогут «умная камера» и специальные очки. Совсем не так, как с рождения привыкает обычный человек. Зрение неполноцветное, но позволяет человеку жить самостоятельно.
Проект по имплантации бионической сетчатки, реализованный фондом Алишера Усманова «Наука, искусство и спорт» в партнерстве с фондом «Со-действие», уже называют прорывом в области кибернетического зрения и надеждой для ослепших людей. Возможно, в будущем это будут не разовые операции. Сейчас в таких нуждаются около 50 тысяч человек, обречённых на полную слепоту.
Анна Селезнева.