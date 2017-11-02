Путин поблагодарил ученых и благотворителей, вернувших челябинцу зрение

Уникальная операция по установке одной из самых «продвинутых» систем бионического зрения в глаз 59-летнего слепоглухого добровольца минувшим летом, напомним, завершилась удачно. И примерно через месяц Григорий Ульянов впервые за долгие годы снова увидел мир.

Сложнейшая операция, которая длилась около восьми часов, была впервые проведена в России благодаря совместным усилиям частных благотворителей и российских медиков и ученых. Из трех с половиной тысяч пациентов, готовых пойти на этот эксперимент, идеально подошел челябинец. Врачи, вернувшие ему зрение, рассказали: видеть мир Григорию Ульянову помогут «умная камера» и специальные очки. Совсем не так, как с рождения привыкает обычный человек. Зрение неполноцветное, но позволяет человеку жить самостоятельно.

Проект по имплантации бионической сетчатки, реализованный фондом Алишера Усманова «Наука, искусство и спорт» в партнерстве с фондом «Со-действие», уже называют прорывом в области кибернетического зрения и надеждой для ослепших людей. Возможно, в будущем это будут не разовые операции. Сейчас в таких нуждаются около 50 тысяч человек, обречённых на полную слепоту.