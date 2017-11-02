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17:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Эльмира Зарипова раскрыла секрет активного долголетия татарстанцев

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Алия Замалеева). О реализации в Татарстане Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года рассказала депутатам Госдумы — членам Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в Госсовете РТ министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

Свое выступление она начала со слов бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана: «Мы все когда-нибудь состаримся, если нам будет дана такая привилегия. Поэтому давайте рассматривать пожилых людей не как живущих отдельно от нас, а как нас самих в будущем». По словам Зариповой, данный тезис должен стать девизом всего человечества.

Глава Минтруда сообщила о том, что в Татарстане социальные услуги людям старшего поколения предоставляют 92 учреждения, в том числе 6 негосударственных организаций.

Она напомнила, что в республике реализуются такие формы работы, как «мобильные бригады», подомовые (поквартирные) обходы граждан старшего поколения (с января 2017 года такими обходами были охвачены 103 тысячи пожилых граждан), создание приемных семей для людей старшего поколения. «Сегодня в Татарстане создано 36 приемных семей, в которых проживают 36 граждан пожилого возраста. Это практически целый дом-интернат. 36 человек живут не в интернате, а в семье», — подчеркнула министр.

Серьезное внимание в своем выступлении докладчик уделила реализации программы по обучению пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность. так, услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию получили более 190 человек. По словам Зариповой, эти меры позволяют не только продлить трудовое долголетие пожилых граждан, но и внести существенный вклад в повышение уровня их доходов.

Кроме того, в Татарстане в последние годы многое сделано и для развития первичного звена здравоохранения.

Глава Минтруда также отметила, что государственная культурная политика в республике направлена на сохранение сети культурно-досуговых учреждений — сельских клубов и домов культуры — главных инфраструктурных объектов, предназначенных для занятий населения творчеством. Сегодня для людей старшего поколения действует около 5 тыс клубных формирований, в которых занимаются тысячи человек.

В завершение своего выступления Эльмира Зарипова подчеркнула, что в республике ведется системная и планомерная работа для полноценного развития людей старшего поколения.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что неслучайно местом проведения выездного заседания думского комитета был выбран Татарстан. «Здесь все есть для счастливой старости, счастливой молодости и детства», — еще раз сказал российский парламентарий.

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