Мизулина призвала проверить органы опеки в Крыму, забравшие внука у бабушки

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба сенатора, в приемную Мизулиной обратились представители крымского отделения общественной организации «Мы — дети Родины» с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Это беспредел. Пример того, как не должны действовать органы опеки, но, к сожалению, действуют. Вместо того чтобы разобраться, выяснить ситуацию, сразу забирают ребенка из семьи. Я направлю официальный запрос генеральному прокурору с просьбой о проведении проверки по данному факту», — цитирует Мизулину пресс-служба.

Сенатор заявила, что ребенок был отобран у бабушки 14 сентября из-за того, что его мать находится со вторым ребенком на заработках в Москве, хотя регулярно присылает деньги домой.

«С тех пор его отправляют на реабилитацию из одной больницы в другую, в данный момент ребенок находится в Симферопольской детской клинической больнице. По словам представителей общественной организации, оказывающей помощь семье, юридически отобрание ребенка оформлено не было, угрозы для жизни и здоровья мальчика в семье не существовало», — подчеркнула Мизулина.

По ее словам, мальчик хочет остаться с бабушкой, а оставляют детей и уезжают на заработки в другой город «тысячи наших граждан».