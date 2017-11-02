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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Мизулина призвала проверить органы опеки в Крыму, забравшие внука у бабушки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина направит запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки в Крыму, отобравших мальчика Назара Петрушанского у бабушки.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба сенатора, в приемную Мизулиной обратились представители крымского отделения общественной организации «Мы — дети Родины» с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Это беспредел. Пример того, как не должны действовать органы опеки, но, к сожалению, действуют. Вместо того чтобы разобраться, выяснить ситуацию, сразу забирают ребенка из семьи. Я направлю официальный запрос генеральному прокурору с просьбой о проведении проверки по данному факту», — цитирует Мизулину пресс-служба.

Сенатор заявила, что ребенок был отобран у бабушки 14 сентября из-за того, что его мать находится со вторым ребенком на заработках в Москве, хотя регулярно присылает деньги домой.

«С тех пор его отправляют на реабилитацию из одной больницы в другую, в данный момент ребенок находится в Симферопольской детской клинической больнице. По словам представителей общественной организации, оказывающей помощь семье, юридически отобрание ребенка оформлено не было, угрозы для жизни и здоровья мальчика в семье не существовало», — подчеркнула Мизулина.

По ее словам, мальчик хочет остаться с бабушкой, а оставляют детей и уезжают на заработки в другой город «тысячи наших граждан».

Комментарием органов опеки РИА Новости пока не располагает.

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