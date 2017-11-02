Поединки ЧМ по самбо в Сочи можно будет бесплатно увидеть вживую. ВИДЕО

К главным соревнованиям национальной команде удалось подойти без потерь —нет ни больных, ни травмированных. Все основные спортсмены в составе. Сборная России решила воспользоваться правом принимающей стороны и начала тренировки в Сочи пораньше, чтобы все борцы успели акклиматизироваться.

«Сейчас такая “огранка бриллиантов” идет, потому что ребята уже подготовлены — мы все этапы подготовки, запланированные на год, прошли. И вот заключительный сбор, он заключается в подгонке и сгонке веса, особой нагрузки уже не будет», — рассказал главный тренер мужской сборной России по самбо Дмитрий Трошкин.

По решению организационного комитета ЧМ, билеты на соревнования будут бесплатными, их можно получить в кассе ЛДС «Айсберг», сообщает пресс-служба администрации Сочи. Церемония открытия турнира состоится 10 ноября в 19:00.