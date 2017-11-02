Из Воронежа откроются регулярные прямые рейсы в Санкт-Петербург
Международный аэропорт Воронежа сообщил о запуске нового регулярного направления. Прямые рейсы из столицы Черноземья в
Международный аэропорт Воронежа сообщил о запуске нового регулярного направления. Прямые рейсы из столицы Черноземья в
Перелеты будет осуществлять компания «Нордавиа — региональные авиалинии». Регулярность рейсов составит три раза в неделю. Из Воронежа в
Вылет из Воронежа — 07:00.
Прибытие в
Вылет из
Прибытие в Воронеж — 23:00 (или 00:05).