Из Воронежа откроются регулярные прямые рейсы в Санкт-Петербург

Перелеты будет осуществлять компания «Нордавиа — региональные авиалинии». Регулярность рейсов составит три раза в неделю. Из Воронежа в Санкт-Петербург самолеты будут летать по понедельникам, пятницам и субботам. На новогодние каникулы авиаперевозчик планирует увеличить частоту полетов до 6 раз в неделю. Расписание рейсов будет выглядеть так: