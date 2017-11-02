Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Siemens ответил на обвинения «Ростеха» об угрозе суверенитету РФ
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
В Татарстане полицейских арестовали за пытки «слоником»
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Бесшумная «Черная дыра»: российская подлодка за 60 секунд – кадры
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Убийство в кукольном домике
16:44 (мск), источник: 36on.ru

Из Воронежа откроются регулярные прямые рейсы в Санкт-Петербург

Международный аэропорт Воронежа сообщил о запуске нового регулярного направления. Прямые рейсы из столицы Черноземья в Санкт-Петербург запустят уже 11 ноября.

Перелеты будет осуществлять компания «Нордавиа — региональные авиалинии». Регулярность рейсов составит три раза в неделю. Из Воронежа в Санкт-Петербург самолеты будут летать по понедельникам, пятницам и субботам. На новогодние каникулы авиаперевозчик планирует увеличить частоту полетов до 6 раз в неделю. Расписание рейсов будет выглядеть так:

Вылет из Воронежа — 07:00.

Прибытие в Санкт-Петербург — 8:55.

Вылет из Санкт-Петербурга — 20:55 (или 22:05, в зависимости от дня недели).

Прибытие в Воронеж — 23:00 (или 00:05).

Пресс-служба Международного аэропорта сообщает, что стоимость билетов в одну сторону составляет 3 840 рублей и выше.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Из Воронежа откроются регулярные прямые рейсы в Санкт-Петербург
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Минздрав опроверг резкий рост цен на лекарства
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
Умер писатель Владимир Маканин
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь