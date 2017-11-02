Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Результаты масштабного
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Результаты масштабного
«По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — сказала Починок на форуме «Сообщество» в Москве.
Она добавила, что ВЦИОМ называет несколько иную цифру: по его данным, черта бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.
Согласно недавнему исследованию Фонда общественного мнения, в качестве суммы, которая позволила бы иметь все, о чем мечтаешь, россияне чаще всего называли 50 тысяч рублей, а для того чтобы считаться богатым, по их мнению, достаточно 100 тысяч рублей в месяц.