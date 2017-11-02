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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Результаты масштабного интернет-опроса Общественной палаты, посвященного проблеме бедности и социальному самочувствию граждан, говорят о том, что большинство россиян считает порогом бедности доход в 20 тысяч рублей, сообщила глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок.

Источник: РИА Новости

«По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — сказала Починок на форуме «Сообщество» в Москве.

Она добавила, что ВЦИОМ называет несколько иную цифру: по его данным, черта бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.

Согласно недавнему исследованию Фонда общественного мнения, в качестве суммы, которая позволила бы иметь все, о чем мечтаешь, россияне чаще всего называли 50 тысяч рублей, а для того чтобы считаться богатым, по их мнению, достаточно 100 тысяч рублей в месяц.

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17 октября© Ньюстюб
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