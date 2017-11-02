Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности

Источник: РИА Новости

«По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — сказала Починок на форуме «Сообщество» в Москве.

Она добавила, что ВЦИОМ называет несколько иную цифру: по его данным, черта бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.